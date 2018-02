Šta igra Pogba?

pol Pogba

Sa cenom od 105.000.000 evra i bar na godinu dana statusom najskupljeg igrača u istoriji fudbala od Pola Pogbe se očekivalo da pušta kišu na Old Trafordu. Međutim, za ove dve sezone u dresu Mančester junajteda ne samo što je samo povremeno uspevao da prikaže da je zaista igrač vrhunske klase, već je dozvolio da se umnoži broj onih koji smatraju da Pogba jednostavno nije taj.

Premotajte samo film na 2016. godinu - dok je još igrao za Juventus - i setićete se da ama baš niko nije Francuzu sporio da je u tom trenutku bio najtalentovaniji fudbaler sveta. Svi su ga hteli. On je hteo Junajted. Problem je samo što na Teatru snova nikako da pronađe svoju ulogu.

Pogbina pozicija na terenu je naime ovih dana glavna tema u ostrvskim medijima. U porazu od Njukasla očajni su bili pre svega štoperi Fil Smoling i u ipak manjoj meri Fil Džons, ništa nije uradio ni Antoni Marsijal, ali je - kako su to komentarisali mediji sa engleskog govornog područja - Pogba odigrao još jednu u nizu utakmica u kojima niste mogli da ga primetite. Igrač sa tolikom cenom to sebi jednostavno ne sme da dozvoli.

I da sve bude još gore, samo dva dana pre utakmice na Sent Džejms Parku Grejem Sunes, legendarni vezista Liverpula, kao da je osetio novo Pogbino posrnuće. U autorskom tekstu osuo je paljbu po 24-godišnjem fudbaleru.

“On ima štofa za veliku karijeru, ali trenutno je svetlosnim godinama udaljen od statusa velikog igrača. Izdaje ga je njegova nesposobnost da prihvati odgovornost koja dolazi sa pozicijom centralnog veziste. On i dalje ne zna šta zahteva igranje na tom mestu“, napravio je Sunes svim kritičarima odličnu uvertiru nastavak baražne paljbe po Pogbi (mada je u tom istom tekstu naceo i da je Majkl Kerik vrhunski igrač, što uz sve dužno verovatno neće reći niko ko nije Englez).

Činjenica je ipak da Pogba ne igra kako se očekuje. Jedni pozivaju da Žoze Murinjo smisli kako da u startnu postavu vrati Huana Matu, jer on je objektivno najkreativniji Junajtedov vezista. Drugi pozivaju Murinja da odustane od formacije 4-2-3-1, jer u njoj nema mesta za Pogbu. On treba da igra isturenije. Da napada protivničke defanzivce. Da koristi taktiku, da kreira. U njemu prosto nema defanzivne discipline da igra zadnjeg veznog. Uostalom, tu je Nemanja Matić da krpi i on to sasvim dobro radi.

Pogba nije klasični ofanzivni vezni, ali ima zadatak da navalu učini oštrijom. A to - ne radi. Pojedini izvori čak tvrde da Murinjo polako gubi strpljenje. U Njukaslu ga je iz igre izveo posle 65 minuta igre. Kako je sam rekao, želeo je da uvođenjem Majkla Kerika uprosti igru. Pogba ima tendenciju da previše komplikuje čak i u najprostijim situacijama. Sunes je to ovako opisapo: “On je kao školarac koji juri loptu na terenčetu“.

Geri Nevil je saglasan.

“Kao dete je. Uvek želi da bude na lopti. Kao školarac koji se u parkiću gleda da, dok se svi brane, on bude slobodan“.

Na Sent Džejmsu je bio zaista ispod svakog nivoa. Za 65 minuta jedan kontakt sa loptom u protivničkom šesnaestercu, nijedan šut, nijedna stvorena šansa, samo jedna oduzeta lopta. Svima je jasno da pozicija uz Matića baš i nije idealna za njega, ali u sistemu 4-2-3-1 za njega nema druge. A u sitemu 4-2-3-1 neretko ostavi Matića na vetrometini kad se zaleti napred. U Juventusu je imao tu slobodu. Da trči od jednog do drugog šesnaesterca.

U Junajtedu, ne igra ni ono što ume ni ono što želi. Murinjova velika dilema.

Piše: Dejan STANKOVIĆ;

Foto: Action Images.