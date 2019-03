Prvak sveta, osvajač Lige Evrope, najbolji strelac Atletika... A opet nešto nedostaje Antoanu Grizmanu da bi ga stručnjaci svrstali u red najboljih napadača planete.

Osećaj za gol nije sporan, sposobnost da se potvrđuje iz utakmice u utakmicu takođe, otuda je razumljivo što ga čelnici Barselone drugu godinu uzastopno vuku na rukav, zovu da pređe na Nou Kamp, međutim, ovih dana opet je aktuelna polemika da li bi Francuz uspeo da se uklopi u stil Katalonaca, pošto je u Madridu prva zvezda, neko oko koga se gradi igra, dok bi u aktuelnom prvaku mogao samo da bude iza Lionela Mesija, možda i još nekih igrača.

„Javnost bi verovatno posmatrala Grizmana drugim očima ukoliko bi igrao za Barselonu. Antoan je član ekipe koja ne igra ofanzivan fudbal, nije napadački orijentisana. U takvom timu Grizman je zvezda, najbolji pojedinac, ali svakako pati, jer njegov talenat nije iskazan do kraja“, kritikovao je Bisent Lizarazu činjenicu da njegov sunarodnik igra na „Vandi Metrpolitano“.

Nekadašnji francuski reprezentativac savetovao je sadašnjeg da promeni klub.

„On je taj koji mora da preseče hoće li preći u Barselonu ili ne. U svakom slučaju, zaslužuje da detaljno razmotri svoj status“, dodao je Lizarazu.

Kritike nekadašnjeg prvotimca Bajerna iz Minhena došle su u danu kad Glaski petlovi počinju kvalifikaicje za Prvenstvo Evrope 2020. gostovanjem u Moldaviji, mada još zanimljivije što je istovremeno L’ekip objavio da je baš Antoan Grizman najplaćeniji sportista Francuske. Prema istraživanju uglednog lista, napadač Atletika je u 2018. svrgnuo sa liste najplaćenijih Pola Pogbu, pošto je vezista Mančester junajteda godinu ranije (2017) inkasirao 22.200.000 evra bruto.

Minule godine Pogba je kapitulirao pred Grizmanom, koji kad se sabere sav novac stiže do 33.000.000 evra. Doduše, obojica sa obračunatim porezom.

L’ekip prenosi informaciju da je Grizman na mesečnom nivou od juna do decembra 2018. zarađivao 1.700.000 evra, što predstavlja povećanje od 100 odsto za takozvani „bonus vernosti“, pošto je letos odlučio da ostane u Atletiku i ne pređe u Barsu. S obzirom da je u prvih šest meseci zarađivao 833.000 evra mesečno – 5.000.000 evra ukupno – a do kraja godine 10.200.000 to znači da je za celu 2018. uzeo 15.200.000 neto. Nijedan francuski sportista nikad više nije dobio.

Kad se na to doda porez od 45 odsto, 28-godišnji špic košta Madriđane 27.000.000 evra, jer doprinosi u Madridu idu do 45 dosto. Na ovu sumu dodaje se 400.000 evra koliko mu je Fudbalski savez Francuske platio za osvajanje Mundijala u Rusiji, kao i sponzorski ugovori od kojih je najjači onaj sa Žiletom, kao i bonus za osvajanje Lige Evrope u dresu Jorgandžija, plus individualna priznanja...

Sve zajedno – 33.000.000 evra bruto. U tom slučaju verovatno Antoanu Grizmanu „puca prsluk“ da li igra u timu koji neguje ofanzivni fudbal ili ne. Sve dok ga dobro plaća. Pogotovo što će u 2019. dobiti dodatnih 5.000.000 evra samo da ne napusti Atletiko.

FOTO: Reuters