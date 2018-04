Ne bi bilo dobro da arbitri budu u prvom planu posle večerašnjih utakmica Lige šampiona. A takav scenario mogao bi lako da se desi.

Počelo je spornim situacijama na oba stadiona. Na Nou Kampu je Roma krenula hrabro, izvela je dobar napad u devetom minutu. Napadač Edin Džeko je dobio odličnu loptu u prostor, činilo se da ima brisan prostor ispred Ter Štegena. Usledio je start Semeda, Džeko je pao, ali sudije iz Holandije Dani Mekalije je samo odmahnuo rukom.

Pričaće se i o detalju iz Liverpula. Sjajnu akciju je izveli Redsi sa vodeći gol, ali sporan je početak. Tačnije, trenutak kada je Salah dobio loptu od Arnolda... Milimetri su odlučivali.

Procenite obe situacije...

