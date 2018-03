Fića Serhija Ramosa

Dobro je to poznata scena iz kultnog srpskog filma Kad porastem biću Kengur. Kad se u kladionici - a gde drugde? - priča o Gabrijelu Batistuti i njegovom jugu. E pa, Serhio Ramos možda nije baš pazario u Srbiji, ali jeste ponosni vlasnik jednog svima nama dobro poznatog automobila: fijata 600, iz milošte nazvanog - fića!

Istina, ovaj koji je Serhio Ramos za rođendan dobio od brata prilično je nabudžen, procenjuje se da košta oko 10.000 evra, možda i više. Ali kako to sam navodi as madridskog Reala: “Klasika nikad ne umire”. A da zaista tako i misli možda najbolje svedoči to što Serhio nije mogao da odoli. Odmah je na Realov trening stigao baš u fići. Mogao je da se i lično uveri koliko pogleda izaziva njegov novi ljubimac. Fotografije njegovog fiće momentalno su preplavile španske medije.

Nije sigurno udoban kao neka limuzina, niti brz kao neki super-auto, ali ima svoj šmek. Večni.