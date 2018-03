Glamur srpskog fudbala, ili bar ono što nazivamo evropskim bitkama daleko je od Čačka. Borac je iznova na liniji borbe za goli superligaški život, Mačva na pragu, a plej - aut na vratima Gradskog stadiona kraj Morave. Kakva je Mačva, pitali smo, koga drugog do Vladimira Stanisavljevića, trenera Borca koji se na vreloj klupi Čačana već dokazao. Razbio je maler, prelomio Bačku, i podigao Zebre…

“Dvadeset procenata igrača Mačve je iz Šapca. Znamo se mi dobro, još iz dana kada sam trenirao Polet, a ono što zam zapamtio, daje mi za parvo da ukažem poštovanje korektno borbenom rivalu. Vrlo je važno to što smo uradili i naučili protiv Bačke. Drugo poluvreme te utakmice je primer postavke na terenu koju želim da primenimo i na ovoj utakmici. Borbeno, disciplinovano, i po novom čačanskom modelu, možemo i moramo do jako bitnih bodova u borbi za opstanak”, kaže Vladimir Stanisavljević za MOZZART Sport, i ne zaboravlja da je upravo ta i takva Mačva u četvrtfinalnoj rundi Kupa Srbije utišala napad one iste Zvezde koja se egal nosila sa Arsenalom, moskovskim CSKA, i da ne nabrajamo… Mačva dakle zna da utiša igru, i razvuče mrežu u kojoj se pecaju brzi proboji po bekovskim linijama.

To su neosporne činjenice. Borac je na redu, a Čačak je gladan, ne samo golova, nego bodova. Zašta Zebrama sa Morave trebaju poeni, Stanisavljević vrlo dobro zna, jer njihova deoba kreće uskoro, a svaki će zlata vredeti na konačnom merenju duše u definitivnoj odluci ko ostaje, a ko ide.

“Dobro smo iskoristili pobedu protiv Bačke, sredili redove, odmorili, a i pošteno se rastrčali u treninažnoj sesiji sa Čukaričkim. To su sve dobre početne predispozicije pred ulazak u veoma važnu utaklmicu. Bitno je da smo svi tu, da nemamo kadrovskih problema, naravno uz izuzeće već duže vreme povređenog Vladimira Bajića”, rekao je Stanisavljević, a zatim dodao:

“Idemo oštro, motivisano, bez straha u bitan susret. Motiv je jasan, na šta dodajem da smo i ovoga puta podstaknuti humanim pobudama. Ovoga puta, igramo za našu susgrađanku, Zoranu Stojić, teško povređenu u nedavnoj saobraćajnoj nesreći. Nadamo se njenom oporavku i radosti, kao i sportskom rezultatu koji će nas zadržati na mestu koje zaslužujemo. Čačak će s ovakvim timom ostati superligaški grad”, zaključio je Stanisavljević, koji će se u nedelju naći i u na liniji tipovanja MOZZARTOVOG “Humanitarnog tiketa u podne”.

Utakmica 29. kola Superlige Srbije između Borca i Mačve počinje u subotu u 15 časova. Pravdu će deliti sudija Danilo Grujić, pomoćnici će biti Nemanja Petrović i Slobodan Pavlović. Četvrti sudija je Dragan Čolović, a delegat FSS-a Vladan Mladenović.

