Šteger i Bolt u razgovoru

Trener Borusije iz Dortmunda Peter Šteger kaže da Jusein Bolt mora još mnogo da uči kako bi postao top fudbaler.

Bivši svetski i olimpijski šampion na 100 metara, kojem je velika želja do obuče dres voljenog Mančester Junajteda, u petak je trenirao sa Milionerima.

Sprinter sa Jamajke je oduševio na prvom treningu, ali bez obzira na evidentan talenat, trener kaže da je pred njim još dosta posla.

"Sve je stvar treninga i kontinuiteta, a najvažnije je i da se Bolt zabavio. Mislim da je talentovan za fudbal, ali ako hoće da ga igra na top nivou, očigledno je da mora više da trenira. Fizički on poseduje sve što mu treba, ali to što poseduje opet nije dovoljno za top fudbal. Dobro je što smo se svi zabavili. Zadovoljstvo je upoznati momka kao što je on i trenirati sa njim", istakao je Šteger.

Svetski rekorder na 100 metara u januaru je već trenirao sa južnoafirčkim klubom Memelodijem, a u junu će igrati na Old Trafordu u humanitarnom meču.

Foto: Action Images