Izgleda da se posao privodi kraju! Prema izveštajima koji stižu sa Apenina, predsednik Napolija Aurelio de Laurentis i trofejni italijasnki stručnjak započeli su večeras sastanak u Rimu u prisustvu svojih advokata i očekuje se da on bude zaključen konačnim dogovorom izmeđuz dve strane.

Priča oko Mauricija Sarija je i definitivno završena, jer Napoli nije želeo da čeka temperamentnog stratega, koji se premišljao oko daljih planova, pa su u klubu odustali od svakih pregovora.

Anćeloti bi trenersku funkciju u novom klubu mogao da preuzme tek prvog juna, s obzirom da mu ugovor sa Bajernom ističe 31. maja, iako je klupu Bavaraca napustio još u septembru prošle godine nakon narušene atmosfere u svlačionici kluba sa Alijanc Arene.

De Laurentis će pred Anćelotija staviti ambiciozan projekat, koji ima za cilj osvajanje toliko čekanog skudeta, ali i ugovor od dve plus jednu godinu u vrednosti od 6.500.000 evra godišnje. Ako neko zna kako se to radi, onda je to upravo Anćeloti, koji je šampionske trofeje osvajao sa Milanom, Čelsijem, Pari Sen Žermenom i Bajernom, a bio je prvak Evope sa Milanom (dva puta) i Real Madridom.

Italijanski mediji pišu i da Anćeloti u Napulj želi da dovede i Artura Vidala, koji bi se očigledno rado vratio na Čizmu, gde je blistao u dresu Juventusa.

Italijan je prethodnih osam meseci iskoristio da dobro napuni baterije i očigledno se uželeo posla. Ukoliko prihvati posao u Napulju, čeka ga paklenih godinu dana.

