Crvena zvezda, Partizan i Nikola Stojiljković. Plamen koji je ozbiljno potpalio vatru u finišu ove sezone i najavio uzbudljiv početak transfer pijace u našoj zemlji.

Ipak, napadač Brage na pozajmici u turskom Kajzeriju kaže da je o svemu tome, kao i o priči vezanoj za Rapid iz Beča, čuo iz medija i da nikakvih konkretnih kontakata sa njim nije bilo, kao i da o svemu odlučuju čelnici portugalskog kluba, s obzirom da su mu preostale još dve godine ugovora.

„Pre par dana u novinama sam video za interesovanje Partizana i Crvene zvezde, ali nisam bio u kontaktu sa ljudima iz Brage. Pretpostavljam da će me zvati ako bude stigla zvanična ponuda i ukoliko budu zadovoljni sa njom. Nisam siguran šta oni žele tačno, moraćemo da popričamo. Što se tiče Rapida, to sam isto video na portugalskim medijima. Oni uglavnom iznose konkretne stvari, pretpostavljam da je postojala neka priča sa njima“, rekao je Stojiljković za MOZZART Sport.

Vladan Milojević je neko sa kim je Nikola Stojiljković imao izuzetan odnos u Čukaričkom. Možda bi ti detalji mogli da prevagnu na stranu Crvene zvezde ukoliko dođe do kontretizacije najavljenog posla.

„Ja sam Vladanom imao super odnos u Čukaričkom. Ostali smo i kasnije u kontaktu. Presrećan sam što ima ovakve rezultate, jer on to zaslužuje. Naravno da bih voleo da sarađujem sa trenerom kao što je on. U Zvezdi ili negde drugde. I ako bih dolazio u Zvezdu, reč je o ekipi koja je šampion naše zemlje i neko ko je igrao sjajno ove sezone, kako u prvenstvu, tako i u evropskim takmičenjima“.

Partizanu, takođe, nisu zatvorena vrata.

„Ponavljam, nene niko nije kontaktirao. Ja tu u suštini i ne mogu mnogo da se pitam“.

Ovogodišnja pozajmica u turski Kajzeri, nažalost, ispostavila se kao pogrešan potez. Nikole nije bilo mnogo na terenu, pa su tako izostali i golovi, a samim tim i mogućnost da bude među kandidatima na koje selektor Orlova Mladen Krstajić računa kada je u pitanju konačan spisak putnika za Mundijal u Rusiji.

„I pre nego što sam dolazio u Kajzeri bio sam skeptičan. Zbog svakakvih priča... Nisam bio siguran da je to prava liga za mene. Ispostavilo se da nije to - to, iako sam dao gol na prvoj utakmici. Događale su se neke stvari koje mi se nisu dešavale do sada u karijeri. Žao mi je što sam propustio godinu dana. Ako već budem odlazio iz Brage ići ću negde da igram konstantno, jer mi trebaju utakmice. Što pre da se vratim u pravi ritam“.

Prva sezona u Bragi je bila fantastična. Srpski napadač je postigao 15 golova u svim takmičenjima i ništa nije nagoveštavalo da bi uskoro sve moglo da se promeni.

„Imali smo sjajnu sezonu, osvojili Kup, igrali četvrtfinale Lige Evrope. Nisam mogao da poželim bolju sezonu. Fonseka je otišao, došao drugi trener, nisam imao neki odnos sa njim. Nismo mnogo pričali, mislim da i ne trebam ja da pričam. Nije me možda kao igrača voleo. Igrali smo katatastrofa, onda je i on smenjen, pa je došao treći, brojne smene… Retko koji igrač može da izvuče nešto dobro kada su loši rezultati i generalno loša igra celog tima. Druga sezona je bila slabija, kasnije sam krenuo treću, ali se pojavila neka druga priča. Ne želim da razmišljam šta se dešavalo o Kajzeriju, niti na dobre trenutke u Bragi. Želim da razmišljam o onome što se dešava trenutno i šta želim da se dogodi u budućnosti“.

Povratak u srpski fudbal se uspostavio pravim potezom i za Uroša Đurđevića i za Aleksandra Pešića, koji su se u dresovima Partizana i Crvene zvezde ponovo vratili na pravi golgeterski put.

„Odlično se poznajem sa obojiciom. Ne znam ko je bio bolji, imali su sjajne sezone. Oni su odlični igrači. Ne gledam na njihove povratke kao šansu za oživljavanje karijere. Ti momci svojim kvalitetom zaslužuju da igraju u najvkalitetnijim ligama u Evropi“.

Eventualnim povratkom u srpski fudbal, za razliku upravo od Turske, period privikavanja na novu sredinu bio bi znatno kraći. Atmosfera, konkretno u svlačionici Crvene zvezde, podseća na onu iz Stojiljkovićevog boravka na Banovom brdu.

„Naravno, ima mnogo igrača, dosta ih dobro poznajem. U inostranstvu se nije lako prilagoditi, svakako je lakše poznavati neke momke. Sa Stojkovićem i Srnićem sam ostao u kontaktu. Imali smo odličnu atmosferu u Čukaričkom, vidim da je tako i u Zvezdi, što je sigurno predstavljalo jednu od značajnijih stvari kada je ova njihova sezona u pitanju“.

Orlovi su izborili plasman na Mundijal, što je nešto što posebno raduje nekadašnjeg mladog, a onda i povremenog seniorskog reprezentativca Srbije.

„Naravno, presrećan sam. Mislim da ništa manje nismo zaslužili. Imamo odličnu ekipu. Imamo dosta kvalitetnih igrača u jakim evropskim klubovima. Mislim da možemo da prođemo u narednu fazu takmičenja“, zaključio je Stojiljković.

Foto: Star Sport, MN Press