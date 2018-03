Trener fudbalera Vojvodine Ilija Stolica rekao je da njegova ekipa nije potcenila Kup Srbije i da u utakmicu protiv Mladosti ulazi sa željom da izbori plasman u polufinale i tako nastavi put ka trofeju.

"Ne znam da li je kup generalno potcenjen, ali za nas nije sigurno. Smatram da ukoliko osvajanjem nekog takmičenja stičete pravo da izađete u Evropu, to takmičenje nijednog trenutka ne sme da bude potcenjeno. Svaki trofej je velika stvar i nije nimalo lako doći do njega. Meni je kup uvek bio interesantan i zanimljiv i na njega gledam kao na veliku šansu za nas da izađemo u Evropu, odnosno da se radujemo još jednom trofeju", rekao je Stolica, a preneo je klupski sajt.

Superligaš iz Novog Sada sastao se sa ekipom Mladosti za vikend i slavio rezultatom 3:0 u Lučanima.

"Staro fudbalsko pravilo glasi da nije jednostavno odigrati dve utakmice sa istim protivnikom u razmaku od samo tri dana. Međutim, imamo svoj cilj i ideju i smatram da smo upravo na ovoj poslednjoj utakmici pokazali kako treba to da sprovodimo na terenu. Kup je specifično takmičenje, uvek je neizvesno i ja se unapred radujem sutrašnjem meču. Orni smo, iako je period za oporavak bio kratak, ali naravno, kako je nama, tako je i igračima Mladosti", rekao je Stolica i pozvao navijače da dođu u što većem broju.

S obzirom na to da su se Vojvodina i Mladost već igrali pre dva dana, teško je očekivati da će bilo koji od dvojice trenera uspeti da taktički iznenadi svog kolegu.

"Iznenađenja su moguća u određenoj meri, ali ono što je specifično u ovom slučaju jeste sam kup kao takmičenje. Igra se po principu eliminacije, tako da su u samom takmičenju moguća iznenađenja u svakom kontekstu. Što se tiče samih ekipa, mislim da jedni druge odlično poznajemo, kao i ideju i način igre. Mladost je iskusan tim, koji će sigurno znati da odgovori na nepovoljan rezultat po njih u nedelju, ali isto tako, ne sumnjam ni u to da će moji momci sa pravim stavom ući u sutrašnji meč i, verujem, voditi nas do pobede", dodao je trener novosadskih crveno-belih.

Stolica je dodao da će biti rotacija u timu u odnosu na meč u Lučanima.

"To je nešto što praktikujemo, pa smo tako i na prethodnoj utakmici rotirali trojicu igrača. Biće sigurno rotacija u sastavu i za sutrašnji meč, ali kad se utakmice igraju u ovako kratkom vremenskom razmaku, uvek volim da sačekam do poslednjeg trenutka sa odlukom, kako bih što bolje znao koliko je ko uspeo da se oporavi. U svakom slučaju, to je nešto što je normalno i kod nas je uvek prisutno u praksi", zaključio je Stolica.

Utakmica četvrtfinala Kupa Srbije između Vojvodine i Mladosti igraće se sutra od 17.00 u Novom Sadu.