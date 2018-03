Stolica Partizanov prvi pik, prvi zadatak je - oboriti ugovor s Vošom

Ilija Stolica

Letos je bilo maltene utanačeno, ali se uprava Partizana u poslednjem času okrenula ka Miroslavu Đukiću. Devet meseci kasnije opet se nešto kotrlja iza brda, samo se situacija okrenula za 180 stepeni. Đukić je sada nepoželjan, Ilija Stolica u fokusu crno-belih i prema informacijama MOZZART Sporta prvi pik uprave kluba iz Humske da preuzme kormilo ovog proleća anemične ekipe!

Neće to ići baš tako glatko, pošto pravila Fudbalskog saveza Srbije ne dozvoljavaju trenerima da u jednoj sezoni vode tri kluba. Međutim, možda i nije nemoguća misija, jer ipak je ovo čudesni srpski fudbal. Iz Humske, naime, uveravaju da ugovor Ilije Stolice i Vojvodine nije overen u sudu (?!) iako je on još 25. decembra promovisan u novog trenera novosadske Stare dame. Tada je potpisao ugovor do juna 2019. godine, ali iz nekih razloga on izgleda nije validan. Opet uz ogradu: uveravaju u Partizanu. Smatraju da je vrlo lako taj ugovor pred sudom oboriti. A kako su već oborili jednu Uefinu presudu pretpostavimo da znaju crno-beli o čemu pričaju.

Naravno, to nije jedina prepreka, jer prvo treba videti na koji bi način mogla da bude raskinuta saradnja sa Đukićem. Njegovi advokati su - iz ugla trenera - svoj posao obavili savršeno, pa u ugovoru sa Partizanom postoji i klauzula koja kaže: ako ga klub smeni pre isteka dvogodišnjeg ugovora mora to da plati sa 600.000 evra.

Jasno je da crno-beli žele da izbegnu toliki trošak zbog čega pokušavaju da Đukića ubede da on sam podnese ostavku ili da barem pristane na nekakvo kompromisno rešenje. Trenutno, daleko su od cilja.

Inače, Stolica nije jedini kandidat o kome su crno-beli razmišljali, ali je od onih iz kruga najužih - jedina realna opcija. Pominjao se Aleksandar Stanojević, ali on ne želi u Partizan, odnosno ne želi nikako da se vrati u srpski fudbal. Vladimir Ivić, bivši trener PAOK-a, načelno jeste za, ali nije rad da ekipu preuzme na 14 bodova minusa, već je pre za dogovor u maju kada bi sam mogao i da selektira ekipu. Kontaktiran je i Marko Nikolić, koji je prošle sezone doneo duplu krunu crno-belima, ali njega veže čvrst ugovor sa Videotonom.

Otud Stolica, koji je oduševio fudbalsku Srbiju tokom rada u Voždovcu - krajem prošle sezone je uostalom pobedom nad Crvenom zvezdom utabao Partizanu put do titule - da bi na kraju jesenjeg dela prvenstva napustio krov tržnog centra nezadovoljan tretmanom koji su Zmajevi imali kod sudija. Više puta je javno isticao da se Voždovcu ne dozvoljava ravnopravna trka za mesto u Evropi, na glas govorio o “blatu“ u kome se batrga srpski fudbal.

Ipak, po odlasku iz Zaplanjske preuzeo je kormilo Vojvodine... Ili možda ipak nije? Bar ne sa pravne tačke gledišta.

