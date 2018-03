Stolica : Stogodišnja tradicija nas obavezuje da odigramo u skladu sa njom

Derbi 26. kola domaće Superlige je bez sumnje susret u Novom Sadu između Vojvodine i Crvene zvezde koji se igra u sredu od 18 časova. Ovaj "crveno-beli derbi" je poseban ne samo zato što bi Beograđani pobedom dodatno zacementirali prvu poziciju, ili što bi se Lale trijumfom približile snu o Evropi, već što naša Stara dama proslavlja 104. rođendan.

"Velika je stvar i fenomenalno je biti deo kluba sa ovakvom istorijom i tradicijom, te koristim priliku da svima nama čestitam rođendan. Naravno, tako velika tradicija nas obavezuje da u skladu sa njom nastupimo ne samo na sutrašnjoj utakmici, nego i na svim narednim mečevima koji su pred nama. O protivniku nema potrebe posebno trošiti reči, niti vršiti individualnu analizu njihovih igrača. Stručni štab im je fantastičan i čestitam i njima na rezultatima koje su ostvarili, prvenstveno u Evropi, odnosno na načinu na koji su predstavili srpski fudbal. Očekuje nas snažan i organizovan tim, koji je u prvenstvu već napravio razliku u trci za šampionsku titulu. Prema tome treba i moramo da imamo respekt, ali ipak, teren je nešto sasvim drugo", istakao je šef struke u Voši, Ilija Stolica.

Vojvodina u poslednje vreme nije u najboljoj formi i velika je prednost što dočekuje aktuelnog vicešampiona na svom Karađorđu.

"Siguran sam da kao ekipa rastemo iz utakmice u utakmicu, kao i u to da je sutrašnji meč jedan od važnijih testova na putu ka ostvarenju naših ambicija i zato znam da ćemo biti spremni. Što se tiče igračkog kadra, ne možemo da računamo na Avramovskog, koji se oporavio od povrede, ali još uvek nije u punom trenažnom procesu. Posle suspenzija, u tim su se vratili Mihajlović i Arsić, dok na Antića ne možemo da računamo zbog crvenog kartona dobijenog na utakmici protiv Mačve. Mi kao klub i kao tim imamo svoj cilj, a to je izlazak u Evropu. Sutrašnjoj utakmici se radujem kao jednom prazniku fudbala i znam da ćemo na pravi način predstaviti svoj klub" naglasio je trener fudbalera Vojvodine i dodao, "Ovo je važan test za nas, ali krajnju ocenu za sve dobićemo tek na kraju sezone. Naš cilj treba da bude da u Evropi uradimo ono što su ove sezone uradili Zvezda i Partizan, a preduslov za to je revitalizacija kluba. Trenutno smo na tom putu i nadam se da ćemo imati podršku svih kojima je Vojvodina u srcu".

foto: Starsport