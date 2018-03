Dilema je važila jednu noć. Razvejana je. Ipak će Ilija Stolica nastaviti misiju u Novom Sadu, iako su se posle derbija sa Crvenom zvezdom čuli glasovi kako je odlučan u nameri da se povuče sa klupe Vojvodine.

Na istoj, doduše, neće sedeti u subotu od 14 časova kad Lale gostuju Vojvodini, jer ga je Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije sankcionisala jednim mečom zabrane vođenja tima zbog komentarisanja suđenja (posle utakmice sa Mačvom) i novčano 200.000 dinara.

„Obaveštenje o kazni je stiglo u klub. To znači da neću imati pravo da sedim na klupi u Lučanima, iako kao klub imamo pravo žalbe. Kaznu ne bih komentarisao, ali mogu da kažem da i dalje stojim iza svake svoje reči. Kazne su sastavni deo ovog posla i svaku kaznu, baš kao i nagradu, prihvatam ponosno, smatram da postupam ispravno i u skladu sa kodeksom na koji me obavezuje profesija“, istakao je Ilija Stolica.

Vošin strateg je u sredu veče rekao da su „klub, igrači i on kao trener osramoćeni“, posle odluke Jovana Šegrta da u 83. minutu dosudi jedanaesterac u korist Crvene zvezde, u derbiju 26. kola.

„Penal je došao samo kao šlag na tortu, nešto što se desilo u sklopu mnogih stvari koje ne smeju da se komentarišu. No, meni je suština igra, a po izveštaju koji sam dobio, posed lopte na tom meču je bio 69 posto u korist Vojvodine i 31 posto u korist Crvene zvezde, pri čemu smo imali mnogo više šansi i udaraca na gol. To je ono čemu bi trebalo da stremimo. Ekipa je pokazala da igrom može da parira i Crvenoj zvezdi i Partizanu, što je najvažnije“.

Tokom četvrtka Vojvodina se oglasila zvaničnim saopštenjem, a trener kaže da postoje i dodatni načini borbe za bolji fudbal u Srbiji.

„Klub je objavio zvaničan stav i borbu sa takvim stvarima moramo da podignemo na viši nivo, a što se tiče nas sportista, iako sam kratko u Novom Sadu, presrećan sam što sam posle tog meča dobio mnogo pohvala od ljudi za ono što smo prikazali. Fudbal se igra za bodove i toga sam potpuno svestan, ali znamo svi da kvalitetna igra, dobar odnos i ispravan stav u ovom trenutku nisu dovoljni za dobar rezultat. Postoji nešto što ne možemo da promenimo, iako ćemo se svi, pa tako i ja, svim silama truditi da to učinimo. Nadam se da će to činiti i mediji, odnosno svi učesnici ovog spektakla koji se zove fudbal“.

Što se tiče kadrovske situacije pred gostovanje u Lučanima...

„Meni je važnije to što se u tim vraća Antić, kao i to što Avramovskog već možemo da priključujemo takmičarskoj ekipi. U senci svega što se dešavalo, promaklo nam je i to da je naše dete Milan Lazarević debitovao na superligaškoj sceni i to protiv najkvalitetnijeg mogućeg rivala u našoj ligi. To je fantastična stvar, posebno što smatram da je odigrao dobru utakmicu, zbog čega sam presrećan. Bez obzira na to što neću biti na klupi, imamo kvalitetan stručni štab i siguran sam da će ekipa biti spremna“.

Četiri kola pre kraja osnovnog dela prvenstva, Novosađani imaju samo tri boda više od Mladosti što znači da je sutrašnji susret borba direktnih kandidata za poslednje mesto koje vodu u plej-of.

„Ispred sebe ćemo imati kvalitetnu i stabilnu superligašku ekipu, prošle sezone je izborila plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. To je ambiciozan rival, ima iskusan tim i stručni štab sa najdužim stažom na superligaškoj sceni, međutim, imamo ciljeve i ambicije i bez obzira na dešavanja koja su iza nas, trebalo bi da budemo usmereni na to da pružimo dobru igru. Samo tako možemo doći do rezultata koji svi iščekujemo“, zaključio je Ilija Stolica.

FOTO: Star sprot