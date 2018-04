Oliver isključuje Bufona

Medi Benatija se neoprezno zaleteo, Lukas Vaskez lako pao, a sudija Majkl Oliver pokazao na belu tačku. Taj crveni za Đanluiđija Bufona? Nije to ni toliko bitno. To je samo posledica ove prvobitne odluke. O njoj danas bruji ceo svet. Da li je bilo elemenata za penal ili ne? I mediji su nacionalno ostrašćeni. Oni iz neutralnih zemalja ipak su uglavnom na Juventusovoj strani. Mada niko ne može kategorički da tvrdi da tu nije bilo osnova za penal za Real. Osim ako nije bio sudija, pa to još i u Španiji.

Dok madridska Marka, tradicionalno uvek uz Real, tvrdi da je penal čist kao suza, nešto umereniji As citira svog sudijskog eksperta Eduarda Ituraldea, čoveka koji je delio pravdu na tri španska El Klasika. Itualde kaže: ni govora o penalu.

“Intenzitet nije bio dovoljan. Nije trebalo da svira jedanaesterac”, kratko i vrlo jasno će Ituralde za As.

Stručnjak milanske Gazete delo sport smatra da je bilo tu elemenata za najstrožu kaznu, ali dodaje: “Svaki sudija zna da ima trenutaka kada određene odluke nose veću težinu i da se zato samo najočigledniji prekršaji sankcionišu”. Zaključuje se: 33-godišnji Englez nije pokazao da je dorastao zadataku.

Ako ništa drugo, Oliver barem ima podršku od kolega iz zemlje. Čuveni Grejem Pol za Dejli mejl ne samo da kaže da je penala bilo, nego smatra da je Oliver demonstrirao kako se radi posao na najvišem nivou.

“Majkla Olivera smo u elitnu grupu sudija promovisali tek u januaru, a on je takvu odluku opravdao vrlo jakim, ali pravičnim suđenjem na stadionu Santijago Bernabeuu. Oliver je bio dovoljno hrabar da svira penal, koji je - kad je izveden - odveo Real u polufinale”, počinje Oliver.

Ne staje. A ovaj drugi deo možda i bolje objašnjava kako neke sudije osećaju potrebu da se “nadgornjavaju” sa igračima što svakako nije njihov zadatak.

“Kad ga je Juventusovi igrači okružili i počeli da ga na sraman način maltretiraju Oliver - 33 godine - je ostao miran i ispravno isključio Đanluiđija Bufona zbog agresivnog protesta. Arsen Venger mi je jednom rekao da pričam gluposti kad kažem da sudija mora da ima hrabrost da donese veliku odluku. Nadam se da me sada razume. Kakva šteta što Fudbalski savez (Engleske) Olivera nije ranije promovisao u elitnu grupu sudija. Imao bi pravo da sudi na Svetskom prvenstvu”, jada se Pol.

Na kraju, čak je i Markin komentator Pablo Anduhar priznao: "Ovde nema dovoljno intenziteta. Benatija je čak i dotakao loptu". Mada, Marka je sabrala i mišljenja još nekoliko sudija. Svi su se saglasili - da nisu saglasni.

(FOTO: Action Images)