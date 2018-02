Štutgart slavio u Bavarskoj!

S etiketom najgoreg gosta u ligi i sa samo dva boda na kontu kada su u pitanju mečevi van Štutgarta, Švabe su došle u Augzburg i napravile jedno od većih iznenađenja u ovom kolu - 1:0! Ekipa koju je preuzeo dosta osporavani Tajfun Korkut ostvarila je tako drugi vezani trijumf, pošto je u prošloj rundi tukla Menhengladbah.

Bavarci su bez svake dileme pružili najlošiju partiju u drugom delu sezone, ali to nikako ne umanjuje sjajan rezultat gostiju iz Štutgarta koji su sada na plus 10 u odnosu na prvu ekipu u zoni ispadanja - Hamburger. Doduše, tu im je za petama Majnc, na poziciji 16, što vodi u doigravanje, no Švabe sada svakako mnogo lakše dišu.

Gol odluke postigao je Mario Gomez u 27. minutu utakmice. Iskusni napadač sjajno se snašao posle jednog slobodnog udarca i odbijene lopte. Šturirao je u padu sa oko 12-13 metara i pogodio sam ćošak Hicovog gola. Desetak minuta kasnije Gregorič je uspeo da izjednači, ali posle video asistencije taj pogodak je poništen.

Augzburg je bio suviše jalov, pa njihov veći broj napada nije materijalizovan. Kada su već krenuli na sve ili ništa Štutgart je imao dve sjajne šanse da reši sve dileme oko pobednika, ali prvo Gomez ne uspeva da realizuje situaciju jedan na jedan posle tropotezne kontre, a onda je Ginček bio sebičan u sličnoj situaciji i sam završio udarcem pored gola, umesto da posluži Supermarija.

Gosti na kraju umalo nisu kažnjeni za ove promašaje. Bukvalno u poslednjoj sekundi domaćin je opasno napao, neko od defazivaca možda igrao i rukom u svom šesnaestercu, no arbiatr je procenio da je to bila ruka uz telo, te da nije bilo nikakve namere...

BUNDESLIGA - 23. kolo:

Petak:

Herta - Majnc 0:2 (0:1)

/Kvajson 40, 65/

Subota:

Keln - Hanover 1:1 (1:1)

/Osako 30 - Filkrug 37/

Hamburg - Leverkuzen 1:2 (0:1)

/Han 70 - Bejli 40, Haverc 50/

Frajburg - Verder 1:0 (1:0)

/Petersen 24. penal/

Volfzburg - Bajern 1:2 (1:0)

/Didavi 8 - Vagner 64, Levandovski 90+1. penal/

Šalke - Hofenhajm 2:1 (2:0)

/Kerer 11, Embolo 29 - Kramarić 78/

Nedelja:

Augzburg - Štutgart 0:1 (0:1)

/Gomez 27/

18.00: (3,10) M’Gladbah (3,40) Dortmund (2,30)

Ponedeljak:

20.30: (2,60) Ajntraht Frankfurt (3,25) RB Lajpcig (2,75)

***kvote su podložne promenama