Građani su se iskupili za poraz od komšija

Mančester Siti se vratio u pobedničku seriju, upisao novu pobedu i to u derbiju protiv Totenhema kao gost od 3:1, ali ni ovog vikenda najverovatnije neće proslaviti šampionsku titulu u Premijer ligi, osim ako VBA ne napravi iznenađenje pa otkine bod Mančester Junajtedu sutra na Old Trafordu.

Istorijski meč na Vembliju, prvi ikada u terminu u subotu od 20.45 u Premijer ligi protekao je potpuno u znaku Građana koji su mirno i na vreme otvorili Pevce i potom ih dotukli onako kako samo oni znaju. Golgeterski konto otvorio je Gabrijel Žezus i to nakon fantastične asistencije kapitena Komapanija koji kao da ga je rukom poslužio u 22. minutu. Ovaj je taj pas majstorski pretvorio u gol i matirao Ljorisa za rano vođstvo gostiju.

Samo dva minuta kansije Siti je dobio najbolju šansu da uveća prednost, posle žestokog starta golmana Pevaca na Rahimu Sterlingu. Glavni sudija nije imao dilemu, penal kao suza, a Gundogan siguran za 2:0. Tek posle tog trenutka Totenhem je konačno počeo da igra fudbal, mada je David Silva u 33. umalo povećao na 3:0, ali se Ljoris iskupio.

Pevci su zapravo iz jedine konkretne i prave akcije na meču došli do smanjenja rezultata, a za njega se pobrinuo Kristijan Eriksen na pas Harija Kejna u finišu prvog dela. Tom prilikom (42. minut) lopta se srećno odbila od golmana Edersona. Očekivalo se da posle pauze Totenhem pojača pristisak, ali Pevcima kao da je nestalo snage. Možda Gvardiola nije mogao sa Klopom taktički da se nosi, ali za Poketina je očigledno majstor pošto ga je nadmudrio i drugi put ove sezone.

Mančester Siti je bio konkretniji u nastavku, imao je dve sjajne šanse da otkloni svaku sumnju u pobedu u 72. minutu posle pokušaja Sterlinga i Gabrijela Žezusa, ali se oba puta istakao Ljoris. Ipak, kapiten Pevaca nije ništa mogao u sledećem napadu kada je posle gužve Rahim Sterling postavio konačnih 3:1 i omogućio navijačima Garađana da zaigraju "Let's all do the Poznan", svoj čuveni pobednički ples na tribinama Vemblija.

Potpuno zasluženo.

Mančester Siti je ovom pobedom stigao do brojke od 87 bodova i do kraja ga čeka još pet utakmica. Građani imaju lepu šansu da pored osvajanja šampionske titule obore i rekord Čelsija po broju osvojenih bodova koji iznosi 95, a postavljen je pod Žozeom Murinjom u sezoni 2004/05.

PREMIJER LIGA - 34. kolo:

Subota

Sautempton - Čelsi 2:3 (1:0)

/Tadić 21, Bednarek 60 - Žiru 70, 78, Azar 75/

Barnli - Lester 2:1 (1:0)

/Vud 6, Long 9 - Vardi 72/

Kristal Palas - Brajton 3:2 (3:2)

/Zaha 5, 24, Tomkins 14 - Mari 18, Izkijerdo 34/

Hadersfild - Votford 1:0 (0:0)

/Ins 90+2/

Svonsi - Everton 1:1 (0:1)

/Dž. Aju 70 - Noton 43 autogol/

Liverpul - Bornmut 3:0 (1:0)

/Mane 7, Salah 69, Firmino 90/

Totenhem - Mančester Siti 1:3 (1:2)

/Eriksen 42 - Žezus 22, Gundogan 25. penal, Sterling 72/

Nedelja

14.30: (3,20) Njukasl (3,40) Arsenal (2,25)

17.00: (1,20) Mančester Junajted (6,75) VBA (14,00)

Ponedeljak

21.00: (2,05) Vest Hem (3,40) Stouk (3,70)

*kvote su podložne promenama

Foto: Action Images