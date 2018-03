Stigao je Neven Subotić zimus u Sent Etjen iz Borusije Dormtund i vrlo se brzo adaptirao na novi tim. Postao je stub odbrane uz Loika Perina. Naš 29-godišnji defanzivac je već postigao dva gola u dresu Etjena i postao je brzo ljubimac navijača.

Već sada mu je jasno da je napravio dobar potez time što je došao u Ligu 1.

Neven je uvek bio veliki igrač i van terena, a to dokazuje njegov poslednji intervju koji je dao za But! Football Club. On je izašao samo u jednom delu, ali dovoljnom da sadrži najvažniji odgovor...

U nekoliko rečenica je objasnio svoje viđenje fudbala, pa ako hoćete i života.

"Ne igram fudbal zbog novca. Igram zbog uživanja, zbog emocija koje fudbal budi u meni. Cilj mi nije da budem što bogatiji mogu, nego da budem srećan. Da vredno radim. Uvek se trudim da napredujem, volim treninge, ali preferiram utakmice. Definitivno. Kada sam na klupi to me frustrira. Imam 29 godina i dalje volim da igram fudbal. Nikada nisam zadovoljan. Nedostajale su mi atmosfere na stadionima, sve to. Zato sam želeo promenu", rekao je Subotić u ovom intervjuu za francuski sajt.

O Sent Etjenu je imao samo reči hvale. Nije baš Borusija Dormund, ali...

"Etjen nema isto značenje kao Dortmund, ali to je istorijski klub gde svako vuče u istom pravcu, od predsednika do baštovana. Postoji solidarnost, ljudi su topli".

Pre dolaska u ovaj klub posavetovao se sa Pjer Emerikom Obamejanom.

"Bilo je interesovanja za mene. Želeo sam da znam gde idem. Oba mi je pričao o klubu. Rekao mi je mnogo lepih stvari. To je klub koji je njega obeležio i koji nosi u srcu. Rekao mi je da je Sent Etjen na nivou Dortmunda po solidarnosti, atmosferi... Bio je jako pozitivan".

Posle osam utakmica Neven ne zna za poraz u Ligi 1 i postigao je dva gola. Teško da je mogao da sanja bolje od ovoga...

"To je dobar početak. Ali nikada nisam zadovoljan. Imamo dobre rezultate, ali žalim zbog bodova koje smo prosuli protiv Dižona i Rena. Još mi ti remiji stoje u grlu. Kada ti pobeda pokuca na vrata moraš da je pokupiš".

Subotić je posle godina uspeha, pa mučenja u Dortmundu, pronašao klub u kome uživa. Klub u kome ima mir. Pa i uspešne igre, ako hoćete.

Ništa mu drugo ne treba. Očigledno je zadovoljan.

Foto: Action images