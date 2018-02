Sudbina Primere rešava se u 15 dana - šest bodova, Čelsi, Kopenhagen i onda šlag na tortu

Zbog apsolutne dominacije Mančester Sitija, Bajerna i Pari Sen Žermena, ove sezone već smo izgubili šansu za vrhunskim uzbuđenjima u tri od pet najjačih liga Evrope. Trka je otvorena - i verovatno će tako ostati do samog kraja - u Seriji A, a na koju će se stranu privoleti španska Primera biće nam jasno nakon velikog derbija između Barselone i Atletika koji je na programu 4. marta.

Do tog okršaja na Nou Kampu posle kod ćemo znati da li Barsu ima ko da prati u finišu, dva preostala kandidata za tron na Pirinejima treba da prebrode još po tri prepreke. Doduše, samo dve u šampionatu, ali i one u evrokupovima mogle bi da utiču na epilog nekih domaćih mečeva. Jer, recimo, Atletiko za tri dana čeka Kopenhagen posle ogromnih 4:1 u Danskoj i Čolo Simeone moći će da odmori kompletan tim za naredni prvenstveni izazov, dok Barselonu koliko sutra očekuje pakleno teško gostovanje u Londonu, gde će se nameriti na Čelsi.

Ali zato, posle Kopenhagena Madriđane čeka uvek neprijatno gostovanje Sevilji - Andalužani dobili tri od poslednjih pet okršaja sa Atletikom - a Kataloncima će ipak biti s te strane rasterećeniji pošto im dolazi komšijska Đirona. Na kraju, kada se podvuče crta - egal uslovi reklo bi se.

Posle gostovanja na Sančes Pishuanu Simeoneova četa igra kod kuće protiv Leganesa u vanrednom kolu (sreda) i to će biti generalka za veliki nedeljni okršaj. Barsu sutradan (četvrtak) - i tu je možda jedina predost Atletika, dan više odmora i lakši meč pred derbi - očekuje put na Kanarska ostrva gde će joj se suprotstaviti davljenik Las Palmas. I dok je za mnoge godinama unazad to gostovanja vrlo neprijatno, za Barsu nikada do sada nije bilo. Prošle godine 3:0, 4:1 i 5:0 za lidera, pre toga dva puta po 2:1, pa još jednom 4:1...

U svakom slučaju, procene španskih kolega su da će i Atletiko i Barselona do nedelje 4. marta doći "neokrnjeni" (barem u šampionatu), te da će derbi u pravom smislu te reči odrediti dalju sudbinu šampionata. U slučaju trijumfa Katalonaca, stvar je jasna - titula ide na Nou Kamp; remi - odluka se odlaže možda do madridskog gradskog derbija početkom aprila; pobeda Atletika - eto nama još jedne drame pored one koju trenutno režiraju Juve i Napoli.

Za one koji će reći da čak ni trijumf Jorgandžija na Nou Kampu ništa ne znači, odnosno da ne može da ugrozi titulu Valverdeovog tima, valja podsetiti da i Barsu do kraja šampionata čeka put na Pshuan, da joj dolazi Valensija, da ide u Vigo, da joj tri kola pre kraja sledi još jedan sudar sa Real Madridom...

(foto: Action Images)