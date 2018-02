Sudijska komisija o drugom crvenom za Mladost: Moralo je da se reši na drugi način

Uzalud protesti Lučanaca

U Lučanima su pobesneli, nezadovoljstvo je izrazila i Crvena zvezda, u Humskoj očekivano nisu komentarisali ceo slučaj, a šta o svemu tome kažu u Sudijskoj komisiji? Sekretar te organizacije Igor Radojičić osvrnuo se na oba crvena kartona, odnosno četiri žuta za igrače Mladosti.

Kad je Janko Tumbasević u pitanju, namerno je Radojičić vratio snimak na kraj prvog poluvremena kada je vezista Mladosti prvi put požuteo.

“Tražio sam i dobio zapisnik i video da u njemu piše: učestalo kršenje pravila igre. Nisam gledao celu utakmicu, pa mogu samo da pretpostavim da je tu bio niz prekršaja i da je igraču skrenuta pažnja. Sam prekršaj kao prekršaj nije za žuti karton. Klučno je, dakle, da je morao da bude upozoren. Što se tiče drugog kartona, to je ono što stalno ponavljamo. Ruka, šaka, šta god ka licu. Nedozvoljeno korišćenje ruku. U ovome je, ne znam da li jeste, ali trebalo bi, morao da učestvuje i četvrti sudija ili jedan od pomoćnika koji su bili blizu situaciji. Ali ovo je dobra odluka“, rekao je Radojičić gostujući na TV Arena.

Međutim, kod isključenja Petra Jovanovića stvar nije toliko jasna. U razmaku od najviše 30 sekundi, sudija Aleksandar Vasić je desnom beku Mladosti dao dva žuta kartona. Na snimku se ne vidi zbog čega, ali...

“I tu sam čitao zapisnik, kod oba kartona piše - zbog prigovora. I moram da priznam da je to neuobičajeno. Sve se dešava posle postignutog pogotka, još pre no što su igrači Mladosti izveli loptu sa centra. Koliko je moglo vremena da prođe? Neka bude i 30 sekundi, moram da priznam - neuobičajeno je. Nisam siguran da bih mogao da se setim slične situacije. Jednu sugestiju da uputim sudijama - sigurno postoji i drugi način da se ovakva situacija reši. Prevencijom, razgovorom sa igračem, autoritetom sudije. Izgubili su igrača samo koji minut ranije, primili gol, i igrač ima pravo da bude nezadovoljan. Sudija mora da pokaže malo razumevanja. Prosto, postoje i drugi načini da se to reši, a ne sa dva žuta kartona. Moralo je da se reši na drugačiji način“, iskren je Radojičić.

Što se tiče ostalih sudijskih odluka u Lučanima - sve u redu. Kad je Zvezda u pitanju - Milan Borjan je zaslužio žuti karton zbog faula van kaznenog prostora i to je to. Penal nad Pešićem - apsolutno ispravno dosuđen.

