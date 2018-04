Utorak od 20.45 biće poprište sudara između Real Madrida i Juventusa u četvrtfinalu Lige šampiona. Biće to ujedno i repriza prošlogodišnjeg finala istog takmičenja koji je dobio Real sa 4:1.

Ujedno, ovaj sudar bio je odlična prilika za španske novinare da intervjuišu Đanluiđija Bufona, legendarnog golmana Juventusa. To je naravno učinila Marka i tom prilikom ispitala popularnog Điđija mnogo toga o istorijatu ova dva kluba, ali i predstojećem meču koji se igra na Santjago Berbabeuu.

Juventus će igrati protiv Real Madrida 300 dana posle finala u Kardifu.

"Znam, znam, a znam i to da sada imam 40 godina. Nisam se toliko promenio, nadam se da će sve biti drugačije ovoga puta i da će to promeniti sve ono što se desilo u Kardifu", rekao je Bufon na početku razgovora za Marku.

Kako objašnjavaš činjenicu da Juventus bolje igra dvomeče nego kada se igra jedna utakmica?

"Nema objašnjenja, voleo bih da smo dobili finale. Dobijamo kada se igra na 180 minuta, gubimo u 90. Teško je pronaći objašnjenje, ali znamo kako da igramo protiv ekipa na ovom nivou. Ali ne igramo isto kada je utakmica u 90 minuta, i kada se igraju dva meča".

Da li si razmišljao o svemu što se desilo u finalu prošle godine?

"Naravno, iako to ništa ne menja. Pobedio je bolji tim na terenu. Sada moramo da iskoristimo naše kvalitete kako bismo dostigli balans. Pobedio je bolji tim, ali ni mi nismo bili toliko loši da tako ubedljivo izgubimo. Sreća vam se ili osmehne ili ne. Tada nama nije pomogla".

Kada ste izgubili od Reala u finalu, rekli ste da je Liga šampiona nemoguć san za tebe. Da li opet tako misliš sada kada su se putevi Juventusa i Reala opet ukrstili?

"Real Madrdi je bolji tim od Juventusa. Ne kažem to ja, već istorija, osvojeni trofeji, brojke. I pre sam mislio da je osvajanje Lige šampiona san koji je veoma komplikovano ostvariti. Možemo da igramo protiv Reala, ali su pokazali kroz istoriju i poslednje godine da imaju nešto posebno, drugačije".

Šta znači drugačiji od ostalih?

"Pa, to je najbolji tim na svetu do sada. Da li neko sumnja u to? Osvojili su tri Lige šampiona u poslednje četiri godine. To sve govori. Real je broj jedan i to niko ne može da spori".

Da li je Real nepobediv u Evropi?

"Ne, nijedan tim nije nepobediv. Ali je veoma komplikovano pobediti ga. Možda su favoriti, ali šanse su 50:50. Moramo da budemo ambiciozni. Postoji istorija i sadašnjost, ali i Juve je takođe veliki tim koji zna kako da osvaja titule".

Kako gledaš na najveću pretnju iz redova Reala, Kristijana Ronalda?

"Imam neograničeno divljenje za Ronalda, on je stalno sve bolji. Divim mu se zato što je osoba koja zna šta želi i pragmatičan je. Pokazao je i da je inteligentan. Promenio je poziciju, troši manje energije nego ranije, ali je smrtonosan. Kada je pred golom pravi je ubica. Tako sam nešto video samo kod Trezegea. Imao sam sreće da igram protiv Brazilca Ronalda, protiv Ibrahimovića, ali Kristijano Ronaldo beleži rekord za rekordom i ima moje puno divljenje".

