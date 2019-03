Švajcarci su još jednom pokazali da su vrlo ozbiljna reprezentacija i da plasman na završni turnir Lige nacija nije nikakva slučajnost, baš kao ni ono petardiranje Belgije. Na startu kvalifikacija na EURO 2020. četa Vladimira Petkovića bez problema je slavila u Tbilisiju protiv Gruzije - 2:0.

Domaći sastav uspeo je nekako da dodoli u prvom poluvremenu, ali čim je krenuo nastavak Sajdžije su stigle do vođstva i bilo je jasno da Gruzini neće moći do iznenađenja. Stiven Cuber postigao je vodeći pogodak na asistenciju Brila Emboloa. Rezultatski, Gruzija je bila u igri sve do samog finiša, ali igrački potpuno nadigrana. Jedan jedini udarac u okvir gola za 90 minuta i tek još nekoliko slabih pokušaja. Na drugoj strani Švajcarci vrlo opasni kad god bi prišli Loriji. Uz dominaciju na sredini terena i u posedu lopte...

Švajcarska je do drugog pogotka stigla u 80. minutu. Rezervista Ajeti našao se u šansi, šutirao je, Lorija odbranio, ali nije imao sreće, pošto se lopta odbila pravo na nogu Denis Zakariji, a ovaj nije propustio šansu da ćušne loptu u praznu mrežu.

Švajcarska za tri dana igra možda i ključnu utakmicu kada je u pitanju borba za prvo mesto u grupi. U Bazel na Sent Jakob stadion dolazi im Danska.

KVALIFIKACIJE ZA EP - 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA I

Kazahstan - Škotska 3:0 (2:0)

/Pertsuh 6, Vorogovski 10, Zainudtinov 51/

Kipar - San Marino 5:0 (4:0)

/Sotiriju 19. penal, 23. penal, Kusulos 26, Efrem 31, Laifis 56/

Belgija - Rusija 3:1 (2:1)

/Tilemans 14, E. Azar 45pen, 88 - Čerišev 16/

GRUPA C

Holandija - Belorusija 4:0 (2:0)

/Depaj 1, 55pen, Vajnaldum 21, Van Dajk 86/

Severna Irska - Estonija 2:0 (0:0)

/Mekgin 56, Dejvis 75pen/

GRUPA E

Hrvatska – Azerbejdžan 2:1 (1:1)

/Barišić 45, Kramarić 79 – Šejdajev 19/

Slovačka – Mađarska 2:0 (1:0)

/Duda 42, Rušnjak 85/

GRUPA G

Austrija - Poljska 0:1 (0:0)

/Pjontek 68/

Makedonija - Letonija 3:1 (2:0)

/Alioski 11, Elmas 29, 90+3 - Isajevs 87/

Izrael - Slovenija 1:1 (0:0)

/Zahavi 55 - Šporar 48/

Petak

GRUPA A

Bugarska - Crna Gora 1:1 (0:0)

/Nedelev 82 pen - Mugoša 50/

Engleska - Češka 5:0 (2:0)

/Sterling 24, 62, 68, Kejn 45+2. penal, Kalaš 84. autogol/

GRUPA B

Portugalija - Ukrajina 0:0

Luksemburg - Litvanija 2:1 (1:1)

/Bareiro 45, Rodriges 55 - Černih 14/

GRUPA H

Albanija - Turska 0:2 (0:1)

/Jilmaz 21, Čalhanoglu 55/

Andora - Island 0:2 (0:1)

/Bjarnarson 22, Kjartanson 80/

Moldavija - Francuska 1:4 (0:3)

/Ambros 89 - Grizman 24, Varan 27, Žiru 36, Mbape 87/

Subota

GRUPA D

Gruzija - Švajcarska 0:2 (0:0)

/Cuber 57, Zakarija 80/

18.00: (35,00) Gibraltar (14,00) Republika Irska (1,05)

GRUPA F

18.00: (3,30) Malta (2,75) Farska Ostrva (2,55)

18.00: (1,75) Švedska (3,45) Rumunija (5,20)

20.45: (1,20) Španija (6,75) Norveška (14,00)



GRUPA J

20.45: (1,35) Bosna i Hercegovina (4,90) Jermenija (9,50)

20.45: (1,35) Italija (4,60) Finska (10,50)

20.45: (17,00) Lihtenštajn (6,75) Grčka (1,18)

