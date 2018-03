Neodlučnost Samuela Umtitija da odgonetne da li će produžiti ugovor sa Barselonom uznemirio je strasti u Kataloniji. Mada je i dalje više polaznika škole mišljenja da će mladi štoper ukazati novu vernost Barseloni i tako staviti tačku na sve jače spekulacije koje kruže Iberijskim poluostrvom, dok posao ne bude završen ostaće to zrno sumnje.

Mesecima unazad Barselonina uprava radi na osvežavanju ugovora svih ključnih prvotimaca, od Lionela Mesija, preko Serhija Busketsa i Đerara Pikea, do Serđija Roberta, a trn u oku ostaje baš Samuel Umtiti. Razlog tome je otkupna klauzula od svega 60.000.000 evra, najmanja u krugu startnih jedanaest kojima najviše veruje Ernesto Valverde. Upravo zato Barselona je neumorno radila na kalibriranju novih ugovora kako bi bili u koraku sa sve luđim kupovnim praksama u modernom fudbalu. To je formula kojom se prvo poslužio madridski Real, pa tako Kristijano Ronaldo, Geret Bejl i Karim Benzema imaju otkupne klauzule u visini od vrtoglavih 1.000.000.000 (milijardu) evra. Iskova je podešena na 700.000.000, a Luke Modrića, Tonija Krosa i Danija Sebaljosa na 500.000.000 evropskih novčanica.

Poučena prošlogodišnjim debaklom i basnoslovnom „otmicom“ Nejmara u poslu vrednom preko 500.000.000 evra, Barselona je uspela da koriguje klauzule i tako se zaštiti ono najvrednije. Bar toliko da pomahnitali kupci moraju da zavuku ruku u džep baš duboko.

Ugovor Lionela Mesija bio je apsolutni prioritet. Konačno je potpisan u novembru, gde je ubačena otkupna klauzula od neverovatnih 700.000.000 evra i ugovor do 2021. godine. Ona najnovija pojačanja automatski su dobila klauzulu od 400.000.000 evra. Radi se o Usmanu Dembeleu i Filipeu Kutinju. Prvi nije projektovan u startnu postavu i ima važeći ostanak do 2022, drugi jeste i ima godinu dana veći ugovor.

Što se tiče Serhija Busketsa, njegova klauzula je izjednačena sa onom koju ima Luis Suarez i sada iznosi 200.000.000 evra, a obojici saradnja ističe 2021. Iste dužine ugovor je i Ivanu Rakitiću uz 125.000.000 evra klauzule. Đordi Alba ima fiksiranu vrednost od 150.000.000 evra, dok ugovor ističe 2020. godine. Mark Andre ter Štegen ima klauzulu na 180.000.000 evra i ostanak mu je garantovan do 2021, dok Serđi Roberto i Đerar Pike odskaču u odbrani sa ogromnih 500.000.000 evra i ugovorima do 2022. U prvoj postavi je još i Andres Inijesta, čija je vrednost neprocenjiva, pošto je parafirao doživotni ugovor sa Barsom. Kada se sve sabere, dolazi se do megalomanske cifre od 3.015.000.000 evra!

Od opcija sa klupe pored Dembelea tu su još i Paulinjo (120.000.000 evra, 2021), Džeri Mina (100.000.000 evra, 2023), Nelson Semedo (100.000.000 evra, 2021), Andre Gomes (100.000.000 evra, 2021), Pako Alkaser (100.000.000, 2021), Tomas Vermalen (80.000.000 evra, 2019), Jasper Silesen (60.000.000, 2021), Lukas Dinj (60.000.000 evra, 2021), Aleiš Vidal (60.000.000 evra, 2020) i Denis Suarez (50.000.000 evra, 2020).

Zbog toga klauzula Samuela Umtitija i bode oči Roberta Fernandeza. Mada je dovođenje Antoana Grizmana sada na vrhu liste, budućnost francuskog štopera takođe mora da bude rešena do leta. Posebno jer je sve više klubova u potrazi za kvalitetnim defanzivcem. Ne treba zaboraviti da je Mančester Siti platio 65.000.000 evra za Ejmerika Laporta, a Liverpul 79.000.000 evra za Virdžila van Dajka. Jasno je da cena od 60.000.000 evra nije ništa za standardnog štopera Barselone, pred kojim je bar još decenija igranja na najvišem nivou.

Foto: Action Images