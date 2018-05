PSŽ novi šampion, Mec ispada iz lige. To je otprilike to što se zna uoči pretposlednjeg kola Lige 1. I dalje je sve otvoreno u borbi za većinu mesta u Evropi, kao i za opstanak.

Monako ima priliku da se trijumfom nad Sent Etjenom za početak odlepi od Marselja koji je sinoć remizirao sa Genganom (3:3). Za početak, jer bi u slučaju da Lion kiksne mogli i do drugog mesta, odnosno direktnog plasmana u Ligu šampiona. Kneževi imaju bolju gol-razliku od Marselja (ne i od Liona) i realno je da u najgorem slučaju izbore kvalifikacije za Ligu šampiona.

Monako je srećno slavio u Kaenu i nastavio da pritiska Lion. S druge strane, Sent Etjen je prilično neočekivano izgubio kod kuće od Bordoa i sam sebe udaljio od Lige Evrope. Kneževi bi morali da iskoriste psihološku prednost i uzmu sva tri boda, iako imaju kadrovskih problema. Sent Etjen u svakom slučaju još uvek može da se domogne petog mesta i biće zanimljivo videti da li će Zeleni imati snage za reakciju. Problem za Monako jeste to što u poslednje vreme baš i ne briljira. Na poslednja četiri duela ima dva poraza, remi i pobedu, mada jeste tim Leonarda Žardima u blagom usponu forme u odnosu na pre dve ili tri sedmice. Na poslednjih sedam utakmica ovih timova čak četiri puta je bilo nerešeno i to – svaki put je rezultat bio 1:1. Osim toga Monako je dobio tri duela, a Sent Etjen je poslednji put slavio protiv Monaka u martu 2014. Pobedu u gostima čeka od 2010. godine.

Na petom mestu je Ren koji večeras gostuje Pari Sen Žermenu, a sa Svecima se nikad ne zna. Naravno, ne zbog nedostatka kvaliteta, već preterane nonšalantnosti koja se videla protiv Gengana i Amijena. Sve je moguće na ovom meču. Logičnije je da Ren zapne jer je motiv na njegovoj strani.

Nica se nada porazima Sent Etjena i Rena, pošto večeras ima relativno lak zadatak protiv Kaena, ali u poslednjem kolu gostuje Lionu. Monpelje i Bordo vrebaju svoju šansu iz senke, no pitanje je koliko je realno da se domognu Evrope u samom finišu.

Uostalom, kao što nije realno Troa izbori opstanak. Večeras gostuje Monpeljeu koji se koliko-toliko nečemu nada, a u poslednjem kolu dočekuje Monako, koji će sigurno ići na pobedu. Tuluz se pak potajno nada bar jednom porazu Strazbura do kraja, što je i realno jer ovaj večeras igra sa Lionom. Lavovi su veliki favoriti protiv Strazbura, ali treba imati u vidu da domaći nisu osigurali opstanak, tako da treba očekivati otvorenu i efikasnu utakmicu. Ni Tuluz ne sme da uprska. Bordo je sve bolji, teoretski još uvek ima šanse da se domogne Lige Evrope, pa je i ovde GG najrealniji.

Biće zanimljivo do kraja...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 21:00 5010 FRA 1 Bordeaux - Toulouse tgg gg 1,88 Sub 21:00 5013 FRA 1 Monaco - Saint-Etienne ki 1 1,75 Sub 21:00 5023 FRA 1 PSG - Rennes tgg gg 1,52 Ukupna kvota 5,00

FRANCUSKA 1 - 37. KOLO:

Petak

Gengan - Marselj 3:3 (1:2)

/Grenije 42, 52, Brijan 70pen - Žermen 2, Tovan 14, 81/

Subota

21.00: (1,95) Amijen (3,50) Mec (3,90)

21.00: (2,30) Anže (3,30) Nant (3,15)

21.00: (1,85) Bordo (3,50) Tuluz (4,40)

21.00: (1,45) Lil (4,50) Dižon (7,00)

21.00: (1,65) Monako (3,80) Sent Etjen (5,50)

21.00: (1,75) Monpelje (3,60) Troa (4,90)

21.00: (1,65) Nica (3,80) Kaen (5,50)

21.00: (1,28) Pari Sen Žermen (6,00) Ren (9,50)

21.00: (6,00) Strazbur (4,50) Lion (1,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action images