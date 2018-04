Većina liga u Evropi su ušle u samu završnicu, a u Finskoj se početkom meseca lopta zakotrljala. Posle elitne lige na red je došao i drugi rang takmičenja - Ikonen liga. Boje Jara od ove sezone brani iskusni srpski štoper Pavle Milosavljević, dete Srema iz Sremske Mitrovice. On već pet godina igra u Finskoj. Otisnuo se 2013. godine u SJK sa kojim je 2015. postao šampion. Posle Seinajokija igrao je za Ilves Tampere, a od ove sezone je član Jara, koji želi povratak u najjače društvo. Za verne čitaoce MOZZART Sporta, Milosavljević je iscrpno analizirao Drugu ligu Finske koja kreće u subotu.

"Moj Jaro je klub sa tradicijom u Finskoj. Ovde su ponikla trojica sinova bivšeg trenera Alekseja Eremenka, a najpoznatiji Roman dugo je igrao za CSKA iz Moskve. Kriza je usledila 2015. godine kada je klub ispao iz elitne lige. Ovde smo svi kao jedna porodica, Jakobstad je lep grad, priča se švedskim jezikom. Želja svih je da se opet vratimo u društvo najboljih. Sa mnom u klubu je Saša Jovović, koji mi je kum. Igrao je za Kemi, Kups, JJK, napadač koji je napravio dobar CV u Finskoj", počinje priču Milosavljević.

U Jaru igra i najpoznatiji fudbaler u ovoj ligi, Meksikanac Darvin Čavez.

"On je bio olimpijski šampion u Londonu 2012. Bio je na terenu svih 90 minuta u finalu protiv Brazila, za koji su igrali Nejmar, Hulk, Tijago Silva... Meksiko je pobedio 2:1. Branio je boje meksičkih velikana, najviše je igrao za Monterej sa kojim je osvojio KONKAKAF Ligu sampiona, a bio je učesnik FIFA Svetskog klupskog prvenstva. Imamo još nekoliko stranaca - Japanac Kazuki Takahaši je igrao u Crnoj Gori za Igalo i zna srpski jezik, Karem Moses je reprezentativac Trinidada i Tobaga, napadač iz Konga sa nemačkim pasošem Kristofer Masamba Mandijangu. I on malo zna naš jezik. On je sa Pancerima bio šampion Evrope u uzrastu do 17 i 19 godina."

Iskusni srpski internacionalac ističe saigrača koji bi u budućnosti mogao da igra u mnogo jačoj ligi, a to je napadač iz Gane Set Pentcil.

"Ima 21 godinu, neverovatno je brz, prošle sezone je postigao 10 golova, a ove se očekuje bar 15. Mislim da će posle ove sezone da igra u nekoj jačoj evropskoj ligi."

Što se tiče borbe za ulazak u viši rang, Milosavljević ističe nekoliko timova.

"HIFK je ispao prošle sezone i sigurno želi odmah da se vrati u elitu. KPV je naš najveci rival (25 kilometara smo udaljeni), dosta se pojačao i napada viši rang. Za ekipu iz Kokola igra Miloš Josimov, bivši igrač Donjeg Srema i Slovana iz Bratislave. Uz nas, to su dve ekipe koje bi mogle da se umešaju za najbolju ligu. Oulu može da bude u gornjem delu tabele, kao i Ekenas. Haka je solidna, ali ne i za top. Vodi je jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji finskog fudbala, Englez Kit Armstrong. Bio je višestruki šampion sa Helsinkijem i Hakom. Dobri smo prijatelji, bio mi je sportski direktor u SJK-u. On neguje engleski stil, sa mnogo centaršuteva, čvrsto na sredini, sa dosta duela."

Ostale ekipe bi trebalo da se bore za opstanak.

"JJK je ispao iz najbolje lige. Oslabljen je posle tog neuspeha, mnogo igrača je otišlo, a nije doveo skoro nikog. AC Kajani je među slabijim ekipama, on je novi drugoligaš i predstoji mu grčevita borba za opstanak. Klub 04 je rezervni tim šampiona Helsinkija, a igraće sa fudbalerima od 18, 19 godina. Može da iznenadi, ali smatram da će biti u donjem delu tabele".

Trend u Evropi su tereni sa veštačkom travom, a samo četiri tima u drugom rangu takmičenja u Finskoj će igrati na prirodnoj podlozi.

"JJK, KPV, Oulu i moj Jaro igraju na travi, ostali na vestačkoj podlozi. Svi tereni su novi i u odličnom stanju", zaključio je Milosavljević.

FINSKA 2 - 1. KOLO

Subota

16.00: (3,15) AC Kajani (3,35) Oulu (2,15)

16.00: (2,15) Ekenas (3,30) KTP (3,20)

16.00: (3,50) Klub 04 (3,35) Jaro (2,00)

16.00: (2,65) Haka (3,05) HIFK (2,65)

17.00: (3,10) JJK (3,20) KPV (2,25)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

VREDNOST TIMOVA PREMA PROCENI PORTALA TRANSFERMARKT

1. KPV 1.380.000

2. Jaro 1.230.000

3. HIFK 1.150.000

4. Oulu 825.000

5. KTP 825.000

6. JJK 700.000

7. Haka 675.000

8. Ekenas 450.000

9. AC Kajani 375.000

10. Klub 04 150.000

NAPOMENA 2: Cene su evrima

TABELA IZ PROŠLE SEZONE:

