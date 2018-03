Lionel Mesi i ove sezone pomera granice sa Barselonom. Argentinac igra možda i zrelije nego ikad, a Katalonci su u igri za osvajanje sva tri trofeja. A u drugom delu razgovora u emisiji La Kornise argentinskog Kanala sedam, Mesi je otkrio kako mu je Pep Gvardiola na dva načina pomogao da postane igrač kakav je danas.

Prvi je, naravno, bio taktički, kada ga je sa pozicije desnog krila pomerio na mesto “lažnog napadača”, ali drugi, manje poznati je to što je uticao na njega da promeni stil života i ishrane i upoznao ga sa italijanskim nutricionistom Đulijanom Pozerom.

"Godinama sam se loše hranio - čokoladice, biskvite punjene svim i svačim, gazirana pića, ma sve i svašta. Zbog toga sam i povraćao tokom utakmica”, prisetio se Mesi.

Tokom njegovog uspona kroz hijerarhiju kluba kao što je Barselona, životni stil i dijeta uvek su bile na neki način Ahilova peta. Navodno je nezdrava ishrana bila i uzrok problema sa povredama mišića koje su ga mučile s vremena na vreme i u jednom periodu čak sprečavale da pokaže pun potencijal.

Upravo ga je Gvardiola u leto 2008. godine poslao u Pordenone, blizu Venecije gde se susreo sa nutricionistom Đulijanom Pozerom. A tamo je Mesiju rečeno da mora da jede samo da jede ono što je potrebno njegovom organizmu, a ne ono što voli. I tako mu je napravljen inicijalni plan ishrane.

I, zaista, nakon toga Mesi je, pod vođstvom Gvardiole na klupi Barselone, počeo da niže samo uspehe. Osvojio je u naredne četiri godine dve lige šampiona, četiri uzastopne Zlatne lopte, a tokom kalendarske 2012. godine dao je ukupno 91 gol.

A onda ponovo kriza. Gvardiola je otišao sa Noz Kampa, a Mesi se vratio starim porocima - pre svega gaziranim pićima, iako se koliko toliko trudio da ograniči njihovu potrošnju. I to se odmah osetilo na njegovim igrama, ali i rezultatima ekipe. Barsa u sezoni 2013/14 nije osvojila ništa, a na proleće je Argentinac ponovo uslikan kako povraća na prijateljskoj utakmici sa Rumunijom. Kasnije te godine legendarni Čarli Reksač, koji ga je praktično i doveo u klub potpisavši ugovor na salveti u restoranu, imao je objašnjenje:

“Ranije je Mesi jeo u klubu i zatim odmara. Ali, mislim da je prošle godine pojeo više pica nego što je smeo”.

A zbog Mesijevih problema sa starim, lošim navikama trpela je i reprezentacija. Iako je odveo Argentinu do finala Mundijala, u meču za titulu protiv Nemačke Mesiju je tačno nedostajalo “ono nešto” kako bi napravio poslednji, odlučujući korak. Nastavilo se i tokom jeseni 2014. godine. Problemi sa kolenom su ga opet mučili, a i psihički ga je opterećivalo to što je Atletiko Madrid osvojio titulu prvaka Španije, a Real je uzeo Ligu šampiona.

Na sve to se nadovezao i ne preterano dobar start sezone 2014/15 i dolazak novog trenera Luisa Enrikea.

“Enrike je počeo sa uvođenjem mnogih pravila. Ko ne trenira dobro - ne igra. E sad, čekali smo da vidimo kako će to da izvede sa Mesijem. Ako ne trenira dobro, a potreban ti je na terenu”, priča Reksač.

U tom trenutku gazirani sokovi i pice su i dalje na Mesijevom meniju. Argentinac je čak išao dotle da je naručio sprajt kako bi “isprao grlo” posle ručka, dok je ostatak ekipa pio vodu i izotonike.

“Na kraju je sve eksplodiralo na jednom januarskom treningu, na kojem se Mesi naljutio na Enrikea jer nije svirao faul za jedan start nad njim. Leo je potpuno poludeo”, otkrio je svojevremeno bivši igrač Barselone Žeremi Matije u izjavi za Radio Monte Karlo.

Enrike ga je stavio na klupu za rezerve na sledećoj utakmici, Barselona je izgubila sa 1:0, Mesi je propustio sledeći trening navodno zbog gastroenteritisa, a onda je na scenu stupio Ćavi Ernenadez. Legendarni vezista je i tada pokazao da je srce Barselone i pravi kapiten.

“Ne možemo sebi da dozvolimo da nam se ponovi prošla sezona i ti to dobro znaš. Da li hoćeš da Ronaldo opet osvoji Zlatnu loptu? Leo, prestani da se zaje....š!”, navodno je Ćavi rekao Argentincu. I sudeći po onome što se dešavalo posle toga, baš ovaj brutalan udarac istine u licu bilo je ono što je trebalo Mesiju kako bi se probudio i bio ono što jeste - najbolji na svetu.

Ali, i tu dolazimo do dijete. Vratio se tih dana Mesi na dobro poznato mesto - u Pordenone kod nutrucioniste Pozera. Jednostavno, na to ga je, pored Ćavijevih reči, naterala i želja da opet bude prvi i rivalitet sa Kristijanom Ronaldom. Izbacio je Argentinac slatkiše, gazirano, picu, ali je smanjio i količine mesa. Prebacio se na sezonsku i organsku hranu.

“Živimo u vremenu kada je hrana poprilično kontaminirana i to može da se vidi kada merite energetske nivoe tokom oporavka igrača”, objasnio je Pozer u izjavi za list Korijere dela Sera.

Poznati nutricionista je nastavio u sličnom tonu.

“Naravno, ne postaje se profesionalni fudbaler ili fenomen kao što je Mesi zbog stvari koje jedete. Mesi i dalje može da bude Mesi. Ali, pokazao je da je inteligentan jer želi da zadrži sadašnji nivo. On se ne zadovoljava time da bude među 10 najboljih. Želi da bude prvi na svetu”.

Uostalom, ko ne veruje u ovu priču, dovoljno je da pogleda kako Mesi igra iz nedelje u nedelju. Golovi, asistencije, potezi, rekordi…

“Vidim sebe kao nekog koji je samo sredio fina podešavanja na super-moćnom automobilu. Počeo je da jede sezonsko voće i povrće, sirove žitarice, maslinovo ulje, jaja i svežu ribu. Tu su naravno i orasi. Šećer je najgora stvar za mišiće. Što se duže bude klonio šećera to bolje”.

Kada se na ovaj program ishrane doda i rad sa klupskim fizioterapeutom Rafaelom Polom, onda je i logično da je Mesi smršao pet kilograma i postao eksplozivniji nego ikad ranije u karijeri.

Tri godine posle povratka na ono što mu je savetovano, Mesi deluje kao čovek od kojeg apsolutno sve zavisi u Barseloni i sjajno se oseća u toj ulozi. Jednostavno, malo ko može da ga zaustavi.

“Sada više vodim računa o sebi. Jedem ribu, meso, salate. Sve je organiziovano i sređeno. Ponekad popijem malo vina, ali to nije problem. I sve se promenilo kada je u pitanju povraćanje. Rekli su da bi mnoge stvari mogle da budu uzrok toga, ali otkako sam promenio ishranu, to se nije ponovilo”, ne ostavlja ni tračak sumnje Mesi šta je uzrok dobrih igara.

Inače, Argentinac i dalje s vremena na vreme posećuje Pordenone kada ima pauzu od obaveza u Barseloni i reprezentaciji. A kruna svega trebalo bi da bude Mundijal u Rusiji ovog leta gde će predvoditi Argentinu u pokušaju da osvoji treću titulu prvaka sveta.

Foto: Action images