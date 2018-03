Stihovi čika Duška Radovića, pre mnogo godina “adaptirani” od strane Bore Đorđevića onome što će se večeras dogoditi na Parku prinčeva (iz ugla Madriđana, naravno): Sve što raste htelo bi da raste; neka raste i treba da raste. Sve što cveta i treba da cveta, al ne sme da počne da smeta… A PSŽ je pomalo počeo da smeta i morao je da bude zaustavljen u svom napredovanju. Od većeg, jačeg, boljeg. Rasti dalje PSŽ, ali tek od jeseni. U revanš utakmici najvećeg derbija osmine finala Lige šampiona: Pari Sen Žermen – Real Madrid 1:2!

Nekome će biti žao zbog Kavanija, nekome zbog povređenog Nejmara, nekome zbog samog Pariza, jednog od najfudbalskijih gradova bez titule šampiona Evrope, ali ustvari jače od te tuge – ako je kod nekoga ima – treba da bude izraz poštovanja za dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope koji je baš onda kada su ga svi otpisali – ima tome nekih mesec, mesec i po dana - pokazao svoju veličinu i snagu. Pokazao ju je posle onih 0:1 na Santijago Bernabeuu u prvom meču protiv Parižana; pokazao ju je i večeras, možda ponajviše oličenu u trenerskoj genijalnosti Zinedina Zidana. Kros – klupa. Bejl – klupa. Isko – klupa. Modrić – klupa. Svi su se čudili. Šta to radi Zizu?! I onda smo videli. Sa Kovačićem i Kazemirom napravio je takav blok da je potpuno frustrirao kreativnu liniju domaćina – sve će rezultirati crvenim kartonom Veratija u 65. minutu – a Vaskez i Asensio bili su prosto (ili možda genijalno?) zapažanje iz prve utakmice. Kada su ušli u Madridu sve se izokrenulo za 180 stepeni. Večeras sa njima Zidan je imao sve što je želeo: i kreativnost, i probojnost, i veliku dozu discipline na svojoj polovini. Naposletku i taj završni pas.

Preko Asensija i Lukasa Vaskeza stavljena je tačka na ovaj dvomeč. Ovaj prvi je oduzeo loptu Daniju Alvesu, napravio trk od pedesetak metara, malo se vratio, pa okret, popularno “prckanje”, pa onda pas ubica za Vaskeza, centaršut i nebeski skok Ronalda 0:1. Minut 51.

Prvi put u tom 51. minutu Kristijano Ronaldo uspeo je da umakne čuvarima i odmah nemilosrdan – mat.

Jedinu krizu u igri Real je imao u finišu prvog poluvremena. Posle bolje igre i dominacije skoro 40 minuta, zadnja linija Madriđana dozvolila je da se Di Marija iskrade i pokuša udarcem iskosa. Navas je lako odbranio. Druga situacija bila je bolja, samo dva minuta kasnije, ali Mbape je bio sebičan, ili nije video Kavanija. S tom šansom nade Parižana otišle su dovraga. I na 0:0. Toliko je Real bio bolji.

Posle gola Ronalda PSŽ je bio u nokdaunu, a nakon što je Verati napravio glupost i zaradio drugi žuti na sredini terena – klasičan nokaut. Grogi nema šta da traži u ringu sa najboljim "udaračem" današnjice. Real do kraja umešno čuva loptu, napada u talasima i dva puta pogađa stativu. U mrežu su gađali prvo Pastore – to je za Madriđane bilo kao ujed komarca – i onda Kazemiro. To je bila tačka na i.

PSŽ – Real Madrid 1:2.

Ima li potrebe da sada "dumamo" ko je glavni favorit za "ušatog"?

Sve što raste htelo bi da raste; neka raste i treba da raste. Sve što cveta i treba da cveta, al ne sme da počne da smeta…

PARI SEN ŽERMEN - REAL MADRID 1:2 (0:0)

/Kavani 71 - Ronaldo 52, Kazemiro 80/

Stadion: Park prinčeva

Sudija: Feliks Brih (Nemačka)

Pari Sen Žermen (4-3-3): Areola - Alves, Tijago Silva, Markinjos, Juri Berčiče - Verati, Mota (Pastore), Rabio - Mbape (Dijara), Kavani, Di Marija (Draksler);

Real Madrid (4-4-2): Navas - Karvahal, Varan, Ramos, Marselo - Lukas Vaskez, Kazemiro, Kovačić (Kros), Asensio (Isko) - Benzema (Bejl), Ronaldo.

Revanši osmine finala Lige šampiona

Utorak:

Liverpul - Porto 0:0 - prvi meč 5:0

PSŽ - Real Madrid 1:2 (0:0) - prvi meč 1:3

/Kavani 71 - Ronaldo 51, Kazemiro 80/

Sreda:

20.45: (1,15) Mančester Siti (8,50) Bazel (15,0) - prvi meč 4:0

20.45: (2,25) Totenhem (3,30) Juventus (3,25) - prvi meč 2:2

Utorak 13.03

20.45: (1,65) Mančester Junajted (3,70) Sevilja (5,70) - prvi meč 0:0

20.45: (1,70) Roma (3,70) Šahtjor (5,10) - prvi meč 1:2

Sreda 14.03.

18.00: (6,00) Bešiktaš (4,20) Bajern (1,55) - prvi meč 0:5

20.45: (1,35) Barselona (5,00) Čelsi (9,00) - prvi meč 1:1

Foto: Action Images