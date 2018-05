Razočaranje na Britanija stadionu

Deset godina u eliti. Taman što se Stouk ustoličio u Premijer ligi. Analizirati zašto svakako nije lak zadatak, ali reprezentativni golman Džek Batlend bez razmišljanja je locirao deo problema. Vrlo je svestan da je klub sve dobro urađeno u poslednjoj deceniji razorio katastrofalnim prelaznim rokovima u poslednje dve godine. Bez dlake na jeziku priznaje da je Stouk dovodio “igrače na koje ne možeš da se osloniš”.

“Da budem iskren, ceo process regrutovanja pojačanja mora da se pregleda”, jasan je Batlend.

Lako je pretpostaviti o čemu priča. Nekadašnji napadač Reala Hese Rodrigez je postigao jedan gol na 13 utakmica pre no što je oprostio klubu preostale plate i napustio Britanija stadion. Drugi napadač Saido Berahino je počeo samo 11 mečeva otkako je januara 2017. za 13.900.000 evra stigao iz Vest Bromvič Albiona. Nije postigao gol za Stouk i sada trenira u U23 timu, kao i Kevin Vimer, koji je letos došao iz Totenhema za 19.400.000 evra. Rekordno pojačanje Đaneli Imbula, dovedeno iz Porta za 24.250.000 evra, sezonu je proveo na pozajmici u Tuluzu. Bojan Krkić je na pozajmici u Alavesu, Ibrahim Afelaj je nestao, pa u 2018. nije odigrao ni minut.

“Dovodili smo igrače koji iz raznih razloga nisu bili čak ni deo ekipe, da li zbog discipline, da li zbog loših igara. Moraš da paziš na te stvari. Kakve odluke donosiš, kakve karaktere dovodiš”, u neverici govori Batlend.

Vezistu Badua Ndiajea i defanzivca Morica Bauera izdvaja kao svetle primere, ali…

“Pogledaš ostale i ne znaš ni zašto su oni ovde. Nikakav doprinos… Previše je bilo investicija koje apsolutno nismo koristili i to je neprihvatljivo. I zato bismo morali da, pre no što bilo koga dovedemo, malo da analiziramo sve ovo. Ovo do sada je bila farsa”, grmi Batlend, koji se posle poraza od Kristal Palasa u suzama oprostio od Premijer lige.

On će kao reprezentativni golman, sigurni učesnik Mundijala, lako pronaći novi klub. Ali boli ga trenutak koji preživljava njegov Stouk. Klub koji mu je dao šansu u Premijer ligi. Najmanje krivi Pola Lamberta, koji je na funkciji šefa struke u januaru zamenio Marka Hjuza.

“Pol je imao izuzetno težak zadatak. Nasledio je tim u kojem je nažalost bilo nediscipline, igrača na koje ne možeš da se osloniš. Uprkos svemu je oformio takmičarsku ekipu koja je bila spremna da radi za njega. On je pravi čovek za ovaj posao”, hvali Batlend.

Ali da se ne lažemo, sve će se to raspasti na leto. Uvek je tako kad se rasipaš novcem.

(FOTO: Action Images)