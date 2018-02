Svilen gajtan za Donalda i Le Taleka

(Od specijalnog izveštača iz Antalije)

Razum i fudbalski postulati kažu jedno, zakon tržišta govori nešto sasvim drugo. Za Vladana Milojevića Mičel Donald predstavlja igrača balansa, Damijen le Talek je u paru sa Vujadinom Savićem bio ključar Zvezdine odbrane na Emiratima, u Borisovu, jednom od večitih derbija...

Kada bi odlučivali samo igrački kvaliteti Holanađanin i Francuz bili bi prvi izbor Vladana Milojevića... Njihova odluka da ne produže ugovor sa srpskim vicešampionom naterala je čelnike Crvene zvezde da spremaju svilen gajtan za štopera i iskusnog vezistu. Oni nisu otpisani, ali nisu ni upisani u tefteru sportskog sektora Crvene zvezde kao igrači koji bi trebalo da predstavljaju okosnicu tima.

Videlo se to i po rečima Zvezdana Terzića koji je konstataciju da će crveno-beli na leto ostati bez važnih pršljenova kičme tima Donalda i Le Taleka imao spreman odgovor.

"Ne slažem se da su oni kičma tima. Nama je kičma sastavljena od domaćih igrača. Tu su Borjan, Stojković, Savić, Jovičić, Radonjić, Pešić, Krstičić", nabrojao je Zvezdan Terzić.

Izostavio je Le Taleka i Donalda. Teško da je to slučajno uradio. Oni su izabrali legitiman put da čekaju kraj ugovora sa Crvenom zvezdom i pod povoljnim okolnostima se presele u inostranstvo. Kao što je legitimna i Zvezdina želja da ih lagano skrajne. Zbog svega navedenog biće zanimljiv sastav crveno-belih u generalnoj probi protiv Zenita. Sa otkupljenim Srđanom Babićem ili Le Talekom? Sa ili bez Donalda u novoj formaciji?

"Trener Milojević će ih koristiti koliko bude morao. Normalno je da verujemo u naše mlade igrače, Babić je samo jedan primer. On nije isti igrač kao pre tri godine. Prošao je školu u Španiji, sada je potkovaniji u svakom smislu", objasnio je Terzić.

Zanimljivo je da je Mičel Donald letos nagrađen trakom. Verovali su na “Marakani“ da će to biti magnet koji će ga naterati da produži ugovor ili donese crveno-belima obeštećenje.

"Oni su dali veliki doprinos u svim ovogodišnjim rezultatima. Moramo to da poštujemo, ali... Još u oktobru smo im ponudili nove ugovore - nisu ih potpisali. Odbili su već godišnja primanja od 750.000 i 800.000 evra, koliko je Dinamo nudio za Donalda i PAOK za Le Teleka. I mi bismo dobili obeštećenje... Naravno da ćemo ih u junu ispoštovati, ponuditi nove ugovore. Međutim, oni smatraju da zaslužuju bolje od ovog što su dobili od Dinama i PAOK-a. A to prevazilazi naše mogućnosti..."

Kako će sve to izgledati na proleće i na koji način će im Vladan Milojević dozirati minutažu teško je pretpostaviti. Čini se da će Le Talek i Donald živeti u takmičarskom timu koliko Zvezda bude živela u Evropi...

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: FK Crvena zvezda.