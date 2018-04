Realovo slavlje u Kardifu

Ostaće ta bitka iz Kardifa večno upisana u istoriji fudbala. Real je sa tih 4:1 postao prvi tim koji je odbranio zvanje prvaka Evrope otkako se ono stiče u formatu Lige šampiona. Juventus je bio nemoćan. I nije bilo malo onih koji su predviđali potpuni krah sistema Masimilijana Alegrija. O Kraljevskom klubu su se ispredale bajke. Još kad su na leto u evropskom Superkupu Mančester junajtedu izlupali čvrge smatralo se da će i ove sezone tim Zinedina Zidana biti taj koji će se pitati za poredak na Starom kontinentu.

Avaj, lepota fudbala leži baš u tome. U toj nepredvidivosti, u trenutku koji i prosjaku dozvoljava da bar na jedan dan navuče carsko odelo, koji ni prvaku ne dozvoljava da se seiri duže od nekoliko sati. Pa da vidimo, šta se to zapravo promenilo u ovih tačno 304 dana otkako je u Kardifu španski gigant i 12. put pokorio Evropu.

LEO BONUČI I DANI ALVES

Dva velika šampiona napustila su Juventus. Leonardo Bonuči je otišao u Milan, Dani Alves u Pari Sen Žermen. Pitanje je da li su se baš usrećili, ali je činjenica da nedostaju u Torinu. Uostalom, umesto Alvesa će na desnom beku igrati Matija De Šiljo?! Umesto Bonučija - vezista, pošto se prema izveštajima iz Italije očekuje da Alegri odustane od formacije sa tri štopera i pokuša da u sistemu 4-3-2-1 sačuva gol i tako napravi uvertiru pred revanš u Madridu. Trio Kazemiro-Toni Kros - Luka Modrić u Kardifu je Samiju Kediri i Miralemu Pjaniću vadio dušu na pamuk. Otud Alegrijeva ideja da pozadi učvrsti bedem.

SISTEM 4-3-2-1 I DŽOKER RODRIGO BENTANKUR

Dakle, ispred poslednje linije Sami Kedira, koji je igrao i u Kardifu, Miralem Pjanić je suspendovan, pa se pored Nemca očekuju Blez Matuidi i Alegrijevo veliko iznenađenje Rodrigo Bentankur, koji je ove sezone odigrao tek 729 minuta, ali će po svemu sudeći dobiti prednost u odnosu na Klaudija Markizija. Sporan je bio i Aleks Sandro, ali se on izgleda oporavio i biće od prvog minuta na terenu, kao i u prošlosezonskom finalu. Isto važi i za Paula Dibalu, Gonzala Iguaina, pa i Đorđa Kjelinija. Medi Benatija je suspendovan, pa ostaje da se vidi da li Andrea Barzalji uz Kjelinija ili mlađi Danijele Rugani. Mario Mandžukić, strelac onog jedinog, čudesnog gola za Juve u Kardifu takođe se oporavio u poslednjem trenutku i mogao bi da konkuriše za sastav, ali se pretpostavlja da će ipak početi Daglas Kosta. Blistao je na tokom reprezentativne pauze u dresu Brazila.

DAVNO BEŠE KAD JE VASKEZ BIO VIŠAK

Zanimljivo, za razliku od Juventusa Real bi mogao da na teren pošalje apsolutno identičan sastav koji mu je doneo titulu u Velsu. Pitanje je samo da li će Zinedin Zidan opet ukazati poverenje Isku, koji blista kada igra za Španiju, ali u Realu se ne oseća voljenim. Pritom ima i ozbiljnu konkurenciju u Geretu Bejlu, Marku Asensiju i Lukasu Vaskezu. I još jedan kuriozitet, upravo je ovaj poslednj, Vaskez dakle, jedini igrač koji u finalu iz prošle godine nije mogao ni do klupe za rezervne igrače, a da je ostao u Madridu. Janez, Pepe, Marijano, Fabio Koentrao, Hames Rodrigez… Svi su oni u Kardifu shvatili da su višak na stadionu “Santijago Bernabeu” i otišli su. Ostao je samo Vaskez. I svi su srećni zbog toga. Eksplodirao je ove sezone. Protiv Pari Sen Žermena je bio i starter. Možda neće na teren od prvog minuta, ali klupa mu ne gine ovaj puta.

PRVENSTVENA FORMA

Na domaćem frontu i jedni i drugi su lane bili ubedljiviji, ali je Juve serijom pobeda u poslednja četiri meseca već nagovestio da ni ove sezone neće nikome prepustiti italijansku krunu, iako se Napoli baš ponadao. Sa druge strane, Real se odavno pomirio sa predajom titule Barseloni. Što ga čini možda i opasnijim, jer nema drugog načina da spase sezonu osim novim trijumfom u Ligi šampiona.

180 MINUTA

Tradicionalno je verovanje da igra na 90 minuta obično odgovara slabijem timu, a ovde je to svakako Juve. A onda se setimo tog finala iz Kardifa i vidimo da to baš i nije tako. Pa odemo i dve godine ranije i setimo se kako je Juve u dva polufinalna meča izbacio Real sa 2:1 kod kuće i 1:1 u Madridu. Realova legenda Predrag Mijatović to ovako opisuje: “Da je finale, bio bih mirniji. Ali u dva meča - nema težeg protivnika od Juventusa”. Retki su timovi koji se brane kao Juventus.

KVOTE KAŽU - REAL JOŠ VEĆI FAVORIT?

Sudeći po svemu što smo pisali, čini se da je jaz između dva tima manji nego prošle godine, ali kvote govore drugačije. Naime, Real je još veći favorit nego lane. Na dan finala kvota za pobedu Madriđana iznosila je 2,70. Kec na Juventus vredeo je 2,80. Danas - 2,85, a sada nije samo nominalni, već formalni domaćin. Dvojka na Real se plaća sa 2,55. Skočio je iks na 3,20. Ako biste danas tipovali da Real prolazi u polufinale pojurili biste kvotu 1,79. Tip 1 na igru winner (Juventus ide dalje) plaća se kvotom 2,00. Šta još može da vam bude zanimljivo? Recimo, igra GG - koja je prošla na pomenuta tri poslednja duela Juventusa i Reala - vredi kvote 1,78. Ako pak verujete da će i jedni i drugi biti obazrivi, prognoza da nećemo videti više od dva gola uplatu množi kvotom 1,72.

JUVENTUS - REAL MADRID, 20.45 (TV Arena Sport 3)

1 (2,85) X (3,20) 2 (2,55)

Stadion: Alijanc Stadion, Torino;

Sudija: Džunejt Čakir (Turska);

Juventus (4-3-2-1): Bufon - De Šiljo, Rugani, Kjelini, Aleks Sandro - Kedira, Bentankur, Matuidi - Dibala, Kosta - Iguain;

Real Madrid (4-3-1-2): Navas - Karvahal, Varan, Ramos, Marselo - Modrić, Kazemiro, Kros - Isko - Benzema, Ronaldo.

