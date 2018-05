Mnogo, mnogo promena se očekuje u slavnom Ajaksu u narednom prelaznom roku. Gomila Ajaksovih talentovanih klinaca je na meti evropskih velikana, a klub je svestan da neće moći sve da ih zadrži. Zato se na vreme bacio u skautiranje tržišta i dovođenje zamena.

Prvo zvučno pojačanje Zakarija Labjad je danas već završeno, a sledeće bi trebalo da bude Dušan Tadić. Pre njih, Ajaks je bez obeštećenja iz Fortune doveo 18-godišnjeg defanzivca Per Širsa i 19-godišnjeg Hasana Bandea iz Mehelena koji je zimus kaparisao za 8.500.000 evra. Pouzdani Telegraf kao najbolje obavešteni medij u holandskom fudbalu tvrdi da Ajaks već nekoliko nedelja radi i na Tadićevom transferu. Ključnu ulogu u pregovorima igra šef Ajaksove skauting službe Henk Feldmat. Reč je o čoveku koji je Tadića doveo iz Vojvodine u Groningen kao tehnički direktor i lansirao ga u holandskom fudsbalu.

U današnjem izdanju, Telegraf piše da u Ajaksu vlada veliki optimizam povodom Tadićevog transfera i da je deo posla dogovoren. Srbin je navodno prihvatio ponudu da se preseli u Amsterdam, Ajaks je spreman i da plati traženo obeštećenje, a ostaje još da se reši pitanje Tadićevog ugovora. On u Sautemptonu zarađuje 3.600.000 evra po sezoni. To je iznad Ajaksovih platežnih kapaciteta, ali dve strane bi mogle da koriguju stavove i da dođe do konačnog dogovora.

Tadićev transfer bi trebalo da bude samo do bombastičnog prelaznog roka na Johan Krojf Areni. Za 7.000.000 evra je dogovoren transfer krilnog napadača Zakarije Labjada iz Utrehta koji će potpisati ugovor na četiri godine. Na njemu je insistirao aktuelni trener Erik Ten Hag koji ga je i oživeo u Utrehtu kada mu se kraijera sunovratila nakon odlaska iz PSV Ajndhovena. On je juče obavio lekarske preglede i čeka se samo zvanična potvrda transfera.

Ajaks će ovog leta biti u velkikim problemima kako da zadrži najtalentovanije igrače. Umešao im se Mino Rajola i pokušava da im odvede najbolje. On je agent Džastina Klajverta, a ušao je i u priču oko zastupanja najtalentovanijeg evropskog štopera Matijasa de Lihta što je razbesnelo čelnike holandskog kluba.

Klajvertov ugovor ističe za godinu dana, a Rajola ga savetuje da ne potpiše novi. Zainteresovani su Mančester Junajted, Totenhem još neki engleski klubovi i Roma, a Ajaks je istakao cenu od 40.000.000 evra. Što i nije relano ako Klajvert ne potpiše novi ugovor. Sa De Lihtom je situacija nešto drugačija jer ima još tri godine ugovora, ali je i interesovanje ogromno. Barselona, Mančester Siti i Totenhem su poludeli za holandskim štoperom za kojeg Ajaks traži 55.000.000 evra. Zato je Ajaks već ponudio Boki Juniors 5.000.000 evra za štopera Lisandra Magaljana kao zamenu.

Barselona je zainteresovana i za dvojicu Ajaksovih bisera iz veznog reda: Donija van de Beka i Frenkija de Jonga. Pogotovo ovog drugog koje žele da kaparišu za leto 2019. I njih dvojica koštaju na desetine miliona evra. U međuvremenu, Borusija Dortmund je pre nekoliko dana ponudila 28.000.000 evra za brazilsko krilo Davida Neresa koji je ove sezone bio najbolji strelac Ajaksa. Odlazak iz kluba su najavili i golman Andre Onana i „desetka“ Hakim Zijeh koji košta oko 15.000.000 evra i za kojeg su se interesovali Marselj, Inter i još neki klubovi. Štoper Virgever je već potpisao predugovor sa PSV Ajdhovenom u koji odlazi kao slobodan igrač, a bez obeštećenja u Napoli ide i Amin Junes. Obojica su bili izbačeni iz prvog tima u drugom delu sezone jer nisu hteli da potpišu ugovore.

Čak nije sigurna ni sudbina trenera Ten Haga. On će dobiti šansu da započne sezonu, ali ako kroz kvalifikacije ne uvede klub u Ligu šampiona, biće smenjen i naslediće ga Frank de Bur sa kojim su već uspostavljeni kontakti.

Burno leto nas očekuje u Ajaksu...

(FOTO: Action images)