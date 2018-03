Mora da je zabavno u tom Beneventu.

Poslednjeplasirani tim Serije A maltene je viđen u nižem rangu takmičenja, ali u kampanji dominiraju osmesi i dobro raspoloženje.

Za njih su se, između ostalog, pobrinule novajlije: Brazilac Sandro, pristigao na pozajmicu iz Antalije i Francuz Bakari Sanja, kao slobodan igrač došao među popularne Veštice da pokuša da ih spase...

Sanja je govorio i o trećem pojačanju, još jednom Brazilcu, vezisti Giljermeu.

„Kakvu levu nogu ima, podseća me na Mesija. Veoma je važan igrač za nas“, kaže nekadašnji desni bek Arsenala i Mančester Sitija.

A Giljerme se smeška:

„Pravo je zadovoljstvo dobiti komplimente od Sanje, fudbalera vrhunske klase, međutim, Leo je na potpuno drugom nivou“, ne leti nekadašnji prvotimac varšavske Legije.

Benevento je ubedljivo na poslednjem mestu tabele Serije A, sa samo tri pobede i deset bodova iz 26 kola, a u narendom, u nedelju od 12.30 gostuje Fjorentini. Naš Filip Đuričič je uveren da tim Roberta de Zebrija može da izbori opstanak, a da je atmosfera u ekipi sjajna svedoče reči još jednog fudbalera koji - mimo prakse u ovakvim situacijama - kaže da bi žuto-crveni dres nosio i naredne sezone.

„Benevento me je želeo i meni je drago što sam dobio priliku da igram u Italiji, da uživam u svakom susretu. Sanja i ja pokušavamo da pomognemo mlađim igračima. Dopada mi se sredine, ljudi su ljubazni, zaustavljaju nas na ulici, prenose nam svoju strast. Mi to pokušavamo da im vratimo na terenu. Za slučaj da ispadnemo u Seriju B ostao bih ovde. Mada, zavisi da li će me klub želeti i za narednu sezonu“, kaže Brazilac Sandro, nekadašnji prvotimac Totenhema i Kvins Park Rendžersa.

Svaka čast.

