Luka Jović blistao u Gibraltaru

Dileme nije bilo ni uoči same utakmice, ali mladoj reprezentaciji Srbije to nije smetalo da sudar sa Gibraltarom svejedno učini zanimljivim. Golovima, čime drugim kad već nema rezultatske drame? Kapiten Vukašin Jovanović i drugovi su doduše pokazali ozbiljnost time što fudbalskim Liliputancima iz Gibraltara nisu dozvolil ni da se ponadaju, već su na vreme postigli gol i sami sebi poklonili prostor da se bar na 90 minuta zaigraju. Luka Jović je maltretirao protivnike, pa je na kraju šestog meča u kvalifikacijama za Evropsko U21 prvenstvo u Italiji 2019. godine na semaforu pisalo 6:0. Istina, protiv objektivno nedoraslog rivala, koji se večeras mučio i sa izlaskom iz sopstvenog kaznenog prostora.

Prosto, Gibraltar nije ni izbliza taj kalibar tima. A ovaj naš je - i ne mislimo to samo zato što smo navijački ostrašćeni - poprilično dobar. A i to kažemo samo zato što ne želimo da ovu decu previše hvalimo da ne polete pre no što završe posao.

Jedino loše iz današnjeg dana - Makedonija nije izdržala. Dvostruki strelac, defanzivac Javora Aleksa Amanović, pocrveneo je u finišu utakmice, pa su Rusi u četvrtom minutu sudijske nadoknade stigli do pobede od 4:3 i sačuvali kakve-takve šanse da nas sustignu na tabeli sedme kvalifikacione grupe.

Mada, Srbija je posle šest pobeda u uvodnih šest kola pet bodova ispred Rusije. I što je mnogo važnije: igra uliva samopouzdanje. Štaviše, kao da sa svakom utakmicom ekipa postaje sve jača. Iako večeras Goran Đorović nije mogao da računa na Andriju Živkovića i Marka Grujića, koji su prekomandovani u A ekipu.

U njihovom odsustvu isprsio se Luka Jović, koji je postigao dva i namestio još dva gola saigračima i pokazao da su ga utakmice u prvom timu Ajntrahta učinile dominantnim u odnosu na vršnjake. Formu sa bundesligaških terena preneo je i na reprezentativni nivo. Terorisao je momke iz Gibraltara, koji su naspram Jovića izgledalo kao dečaci.

Asistencija za Sašu Lukića u 15. minutu, pa u 21. i Jovićev prvenac. U 40. je Milan Gajić natrčao na loptu koja se posle udarca Nemanje Radonjića - baš ga nije hteo gol večeras - odbila o stativu i smestio je u mrežu za 3:0, da bi se već početkom drugog poluvremena Jović ponovo našao u ulozi paker, egzekutor je bio Aleksandar Lutovac.

Joviću ni to nije bilo dosta, pa je u 61. minutu postigao i svoj šesti gol u kvalifikacijama - jedan više potpisao je samo Strazburgov napadač Martin Terije u dresu Francuske - da bi ga potom Đorović izveo da pokupi aplauze domaće publike. Šlag na tortu sipao Igor Zlatanović, na Radonjićevu asistenciju u 82. minutu.

O samoj utakmici besmisleno je i govoriti. Nije ni da Gibraltar može da posluži za bilo kakva poređenja na ozbiljnom nivou. A ovaj tim Orlića treba da misli samo o najozbiljnijem nivou fudbala, nikako da se zadovoljava prosekom. Iz šest kola maksimalnih 18 bodova i gol razlika 19:3. Obećava.

GIBRALTAR - SRBIJA 0:6 (0:3)

/Lukić 15, Jović 21, 60, Gajić 40, Lutovac 49, Zlatanović 82/

Gibraltar (4-2-3-1): Banda - Sera (od 58’ Ronan), Žoli, Barnet, Brito - Torilja, Vine (od 71’ De Los Santos) - Kumbes (od 77’ Isola), Ernandez, Balantin - Pizaro;

Srbija (4-3-3): Radunović - Gajić, Milenković, Jovanović, Bogosavac - Pantić, Račić (od 81’ Mićin), Lukić - Radonjić, Lutovac (od 73’ Zlatanović), Jović (od 63’ Šaponjić).

(FOTO: Star Sport)