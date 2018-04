Jedan od najuzbudljivijih šampionata ove sezone svakako je francuska Liga 2. Ne toliko zbog toga ko će osvojiti prvo mesto - Rems je ubedljivo prvi sa 13 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Nim - koliko zbog borbe oko direktnog ulaska u elitu, odnosno u plej-of. Nije dosadno ni u borbi za goli život, gde se Burž Peron, Nansi i Keviji nadaju opstanku.

Na premijeri 35. kola sastaju se Ajačio i Lans (20.45), timovi sa potpuno različitim ambicijama. Ajačio se "kolje" za drugo mesto sa Nimom (Nim ima 65, Ajačio dva boda manje), što u prevodu znači direktan plasman u Ligu 1. Domaći su jedno od većih iznenađenja ove sezone, s obzirom na to da su prošle sezone završili na 11. mestu. Uprava Ajačija je pametno poslovala u prelaznom roku, dovela neke iskusne igrače i to joj se isplatilo. Imaju treći najbolji napad u ligi, solidnu odbranu i uz Rems su najbolji domaćin. Glavna uzdanica tima sa Korzike je Žislain Žimber, najbolji strelac Ajačija sa 13 golova u dosadašnjem toku sezone. Prošlog leta je došao za džabe iz Avra i pokazao se kao kapitalno pojačanje. Ajačio je zaista odradio odličan posao kako na terenu, tako i na njega, što naravno nije promaklo ni treneru Lansa Eriku Sikori koji je uoči ovog gostovanja džentlmenski uputio komplimente protivniku...

"Biće ovo veoma komplikovan meč. Imali smo manje vremena za odmor u odnosu na direktne konkurente za opstanak. Odradili smo šta je do nas da se koliko-toliko oporavimo i spremimo za ovaj meč. Videćemo kako će sve to izgledati na terenu. Ajačio je izgubio od Remsa i želeće po svaku cenu da skoči na drugo mesto. Neće dopustiti sebi ni najmanju grešku. Ostale su još četiri odlučujuće utakmice do kraja. Stvarno je neverovatno ono što radi Ajačio ove sezone. Svaka im čast. Imaju trenera koji je posložio stvari kako treba, dobre igrače i mentalnu snagu da naprave nešto veliko. Kao što rekoh, biće nam teško", rekao je Sikora.

Sa druge strane, primarni Lansov cilj biće obezbeđivanje opstanka, iako je već odradio dobar deo posla da u tome uspe. Gosti su sa 37 bodova na plus pet iznad opasne zone. Lans je u poslednje vreme podigao formu, u seriji je od četiri meča bez poraza (tri remija i trijumf) i to uglavnom protiv bolje plasiranih timova, tako da Ajačio i te kako ima razloga za oprez. Eventualno opuštanje bi i te kako moglo da mu se obije o glavu. Ako uđu u meč kao što se očekuje, kec ne bi smeo da dođe u pitanje.

