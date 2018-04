Generalni direktor Crvene zvezde blistao je od zadovoljstva nakon overene šampionske titule svog kluba u Kruševcu.

Čelnik crveno-belih je radost nakon meča prvo podelio sa najbližim saradnicima, a onda je usledila česatitka kompletnoj zvezdaškoj javnosti, uz nadu da je ovo samo početak dominacije Crvene zvezde.

„Bili smo dominantni tokom cele sezone. Ovo je najuspešnija sezona Crvene zvezde. Dočekali smo proleće u Evropi, osvojili smo titulu, bili dominantni svih dosadašnjih 34 kola. Čestitao bih igračima, stručnom štabu, svima koji rade u klubu, navijačima. Čestitao bih kompletnoj crveno-beloj porodici. Nadam se da ovo nije kraj i da Zvezdu čekaju još i lepši trenuci“, rekao je Zvezdan Terzić.

Crvena zvezda je 28. šampionsku titulu osvojila tri kola prvenstvene trke, pošto je obezbedila nenadoknadivu bodovnu prednost u odnosu na drugoplasirani Partizan. Pred Zvezdanom Terzićem i njegovim saradnicima, a pre svih direktoru Mitru Mrkeli, je veliki posao, potšo je sada neophodno pojačati ekipu pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zadovoljstvo po završetku utakmice nije krio ni predsednik kluba i svedok najvećih uspeha u istoriji Crvene zvezde, Svetozar Mijailović.

„Čestitam timu koji se do samog kraja borio. Ovo je samo kruna svega urađenog ove sezone. Imali smo zaista dobru sezonu, u Evropi smo posle 26 godina igrali proleće, postali smo prva ekipa u Evropi koja je to uspela, a da je takmičenje počela iz prvog kola kvalifikacija. Sve to je dobilo na vrednosti tek danas, kada smo i zvanično potvrdili da smo najbolja ekipa u Srbiji. Čestitam svim zvezdašima“, rekao je Mijailović.

Foto: MN press