Terzić: Dovodimo dva TOP stranca, Miloje da ostane dokle god sam ja u Zvezdi...

Dominantno i vrlo sigurno, titula je vraćena na Marakanu, pa čelnici Crvene zvezde sada mogu da se okrenu narednom cilju - ulasku u Ligu šampiona! Prvi čovek crveno-belih Zvezdan Terzić kaže da ima jasnu viziju kako bi ekipa trebalo da izgleda ovog leta, kao i šta je sve potrebno da se uradi kako bi najtrofejniji srpski klub postao redovan učesnik grupnih faza UEFA takmičenja.

O sve tome, ali i o još mnogo aktuelnosti, pre svega planovima u prelaznom roku, Terzić je govrorio u velikom intervjuu za Sportski žurnal. Za početak, zapažanja generalnog direktora - šta se promenilo u klubu u odnosu na isti period prošle godine?

"Prošle sezone u hodu smo sklapali tim, bez zajedničkih priprema. Sada imamo formiranu ekipu i niko neće otići dok traju kvalifikacije", počeo je priču Terzić, pa se osvrnuo i na činjenicu da se "ponešto" pitaju i sami fudbaleri...

"Razgovaramo sa svima. Gde će iz Crvene zvezde i zašto bi išli?! Mi smo promenili DNK kluba. Kada sam došao pre četiri godine svi su hteli da što pre pobegnu. Sada bi svi rado ostali. Niko čak ne dolazi da pita imamo li ponuda. Pričaćemo, naravno, i oko toga, ali naš plan je da većinu glavnih igrača zadržimo".

Staro je pravilo u srpskom fudbalu da života klubovima nema bez prodaje igrača...

"Imamo obezbeđena sredstava. Znamo da na terenu ne mogu da budu 17, nego 11 igrača. Ako dovedemo kvalitetnije rešenje, a neki igrač nije u prvom planu kod Milojevića, onda ćemo napraviti transfer. Vidim da se ovih dana barata raznim imenima... Imamo kompaktan tim, pokazali smo u Ligi Evrope da savakome možemo da stanemo na crtu. Nećemo dovoditi nove igrače po svaku cenu. U ovom trenutku ne vidim da bilo koji igrač iz našeg šampionata može da podigne nivo kvaliteta našeg tima. Pričamo sa dvojicom igrača iz Superlige, da pojačaju konkurenciju. Ipak, najviše novih snaga pokušaćemo da crpimo od Srba iz inostranstva".

Terzić međutim ne krije da će Crvena zvezda pokušati da angažuje i dva top stranca...

"Špica i desetku! Umesto Boaćija i Kange koji su otišli zimus".

Utisak je da je stari način poslovanja (kupovanje igrača preko videoi kaseta, pa kasnije preko CD-ova) prošlost. Sportski direktor Mitar Mrkela provešće ceo maj van Beograda...

"Gledaće uživo igrače koji su nam zanimljivi, razgovaraće sa njima. Dovešćemo dva kvalitetna stranca i probiti limite".

O kojim je ciframa reč?

"Ne možemo da plaćamo velika obeštećenja, ali možemo da damo jake plate. Kanga i Boaći stigli su bez para, a prodali smo ih za 6.500.000 evra. Do početka kvalifikacija nećemo dovesti više id tri, četiri igrača".

Nije tajna da bi zamena za Boaćija mogao da bude Filip Đorđević...

"Bio je kod nas na razgovoru, Mrkela, Milojević i ja smo pričali sa njim. On jeste želja. Ali ima mnogo ponuda. Ne vodi ga samo novac, jaču ponudu imao je od Rome nego Lacija, ali je procenio da neće mati prostora pored Totija. Napravio je dobru karijeru u Italiji i Francuskoj".

Ivanić i Milunović su još u igri?

"Šanse su mnogo manje nego u januaru. Ivanić je produžio ugovor sa BATE Borisovim, a Milunovićeva želja je da se ne vraća u Srbiju, nego da ide u jaču ligu".

Kada su štoperi u pitanju figuriraju "jaka" imena, poput Stefana Mitrovića ili Jagoša Vukovića...

"Imamo četiri dobra štopera. Prioritet nam je Le Talek, hoćemo da ga zadržimo. Ako on ne ostane nećemo da dovodimo stranca, nego Srbina. Neke igrače pratimo, još gledamo i razmišljamo. Mrkela je obavio razgovor sa Le Talekom, pričaću i ja ove sedmice. Nećemo da forsiramo, jer to što on želi da dobije u inostranstvu, mi ne možemo da mu ponudimo. Igramo samo na kartu da ne dobije što traži, a mi ćemo dati bolji finansijski ugovor, u granicima naših mogućnosti".

Prioritet, ipak, nisu razgovori sa igračima...

"Prva stvar je da se sedne s Milojem. Hteo bih da on bude trener dokle god sam ja u Zvezdi".

Ni rad sa mladima se ne zapostavlja. Grafičar je nova Zvezdina filijala koja bi trebalo da proizvodi igrače za prvi tim.

"Grafičar je praktično Crvena zvezda B. Želimo da uđemo u Kvalitetnu ligu Srbije sa kadetima i omladincima, da imamo po dva tima u tim ligama, ukupno četiri. Prvi tim Grafičara? za sada nam je treća liga po meri, ali možda se taj stav i promeni, pa pojurimo Prvu ligu".

Dejan Joveljić?

"Napravio je grešku što nije otišao u Grafičar. Tamo bi imao 15 utakmica u seniorima i onda bismo u junu mogli drugačije da ga gledamo. Dap je 40 golova u omladincima, a neke stvari su i dalje nepoznanica. Ima ogroman potencijal. Isforsiraćemo ga u finišu ove sezone i tokom naredne. Dobiće prostor", podvukao je Terzić.

