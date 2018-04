Ko će podići pehar Lige šampiona?

Ne mislimo na ovu "glavnu", već onu koja se igra na prostorima Severne i Srednje Amerike. U finalu KONKAKAF Lige šampiona susreću se Čivas iz Gvadalahare i Toronto (četvrtak, 3.30). Domaćin je u boljoj poziciji zbog rezultata iz prošlog meča na kojem je slavio sa 2:1. Bio je to veoma dinamičan susret, i jedni i drugi su imali šanse, ali utisak je da Toronto ima više za čim da žali. Em nije uspeo da ostvari rezultatski suficit na svom stadionu, em će mu biti teže da to učini u gostima, em su fudbaleri kanadskog tima u prvom meču propustili toliko prilika da mogu da budu zadovoljni što su kažnjeni sa samo dva gola. S obzirom na to da je Gvadalahara postigla dva pogotka u gostima, jasno je da će Toronto zapeti iz petnih žila, pošto će za prolaz morati dvaput da zatresu mrežu domaćih i pritom ne prime nijedan gol.

Zvezde Toronta su Sebastijan Đovinko, Majkl Bredli, Gregori van der Vil i Žozi Altidor, ali po ko zna koji put se pokazalo da imena ništa ne znače ako to ne valorizujete na terenu. Od poznatijih imena Čivas ima legendarnog Argentinca Matijasa Almeidu na klupi i iskusnog meksičkog štopera - ujedno i kapitena - Karlosa Salsida. Domaći će biti jači za golmana Rodolfa Kotu, defanzivca Žaira Pereiru i beka Edvina Ernandeza kojima su istekle suspenzije, ali i bez njih Čivasova odbrana je manje-više funkcionisala dobro. Ipak, gosti su u prvom meču na momente delovali prilično zbunjeno pozadi isa pomenutom trojkom verovatno će se vratiti i sigurnost.

Toronto poseduje napadački potencijal da se vrati u igru, no definitivno mora da obrati pažnju na odbranu jer je Čivas lako kaznio sve propuste domaćih. Meksički tim je odličan u tranziciji i dobar kod kuće te ako uzmemo u obzir da Toronto u poslednje vreme ne briljira na strani, jasno je da treba ukazati poverenje domaćima. Kec ili kombinacija sa, recimo, maksimum tri gola čini se kao najbolje rešenje.

Foto: Action Images