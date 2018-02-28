TIKETI ZA DANAS: Čuvajte se Rudara i ne zaobilazite Alkmar

Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Tiket 1
|Vreme
|RB
|Liga
|Meč
|Tip
|Kvota
|Sre 21:05
|5003
|FRA K
|PSG - Olympique Marseille
|ki 1
|1,45
|Sre 18:30
|1641
|HOL K
|AZ Alkmaar - Twente
|ki 1
|1,38
|Sre 17:30
|1001
|ITA K
|Juventus - Atalanta
|ki 1
|1,65
|Sre 21:30
|4006
|ŠPA 1
|Atl.Madrid - Leganes
|ki 1
|1,25
|
Ukupna kvota4,13
Tiket 2
|Vreme
|RB
|Liga
|Meč
|Tip
|Kvota
|Sre 20:45
|1002
|ITA K
|Lazio - Milan
|ki 1
|1,95
|Sre 21:30
|4007
|ŠPA 1
|Eibar - Villareal
|ki 1
|2,45
|Sre 20:15
|3412
|ŠVA K
|Zurich - Grasshoppers
|ki 1
|2,20
|
Ukupna kvota10,51
Tiket 3
|Vreme
|RB
|Liga
|Meč
|Tip
|Kvota
|Sre 21:05
|5003
|FRA K
|PSG - Olympique Marseille
|kmb 1&3-5
|2,20
|Sre 18:30
|1641
|HOL K
|AZ Alkmaar - Twente
|ki 1
|1,38
|Sre 17:30
|1001
|ITA K
|Juventus - Atalanta
|ki 1
|1,65
|Sre 21:30
|4006
|ŠPA 1
|Atl.Madrid - Leganes
|kmb 1&2-3
|2,25
|Sre 21:30
|4007
|ŠPA 1
|Eibar - Villareal
|ki 1
|2,45
|
Ukupna kvota27,61
Tiket 4
|Vreme
|RB
|Liga
|Meč
|Tip
|Kvota
|Sre 14:00
|2763
|CG 1
|Rudar Pljevlja - Petrovac
|ds X2
|2,11
|Sre 18:30
|1641
|HOL K
|AZ Alkmaar - Twente
|kmb 1&gg
|2,35
|Sre 17:30
|1001
|ITA K
|Juventus - Atalanta
|kmb 1&0-2
|3,15
|Sre 21:30
|4007
|ŠPA 1
|Eibar - Villareal
|ki 1
|2,45
|Sre 20:15
|3412
|ŠVA K
|Zurich - Grasshoppers
|ki 1
|2,20
|
Ukupna kvota84,19
Tiket 5
|Vreme
|RB
|Liga
|Meč
|Tip
|Kvota
|Sre 14:00
|2763
|CG 1
|Rudar Pljevlja - Petrovac
|ds X2
|2,11
|Sre 21:05
|5003
|FRA K
|PSG - Olympique Marseille
|ki 1
|1,45
|Sre 18:30
|1641
|HOL K
|AZ Alkmaar - Twente
|ki 1
|1,38
|Sre 17:30
|1001
|ITA K
|Juventus - Atalanta
|ki 1
|1,65
|Sre 20:45
|1002
|ITA K
|Lazio - Milan
|ki 1
|1,95
|Sre 21:30
|4006
|ŠPA 1
|Atl.Madrid - Leganes
|ki 1
|1,25
|Sre 21:30
|4007
|ŠPA 1
|Eibar - Villareal
|ki 1
|2,45
|Sre 20:15
|3412
|ŠVA K
|Zurich - Grasshoppers
|ki 1
|2,20
|
Ukupna kvota91,53
Foto: Action Images