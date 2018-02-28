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TIKETI ZA DANAS: Čuvajte se Rudara i ne zaobilazite Alkmar

Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
/ Izvor: mozzartsport.com
TIKETI ZA DANAS: Čuvajte se Rudara i ne zaobilazite Alkmar

Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.

"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...

Tiket 1

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota
Sre 21:05 5003 FRA K PSG - Olympique Marseille ki 1 1,45
Sre 18:30 1641 HOL K AZ Alkmaar - Twente ki 1 1,38
Sre 17:30 1001 ITA K Juventus - Atalanta ki 1 1,65
Sre 21:30 4006 ŠPA 1 Atl.Madrid - Leganes ki 1 1,25
Ukupna kvota4,13

Tiket 2

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota
Sre 20:45 1002 ITA K Lazio - Milan ki 1 1,95
Sre 21:30 4007 ŠPA 1 Eibar - Villareal ki 1 2,45
Sre 20:15 3412 ŠVA K Zurich - Grasshoppers ki 1 2,20
Ukupna kvota10,51

Tiket 3

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota
Sre 21:05 5003 FRA K PSG - Olympique Marseille kmb 1&3-5 2,20
Sre 18:30 1641 HOL K AZ Alkmaar - Twente ki 1 1,38
Sre 17:30 1001 ITA K Juventus - Atalanta ki 1 1,65
Sre 21:30 4006 ŠPA 1 Atl.Madrid - Leganes kmb 1&2-3 2,25
Sre 21:30 4007 ŠPA 1 Eibar - Villareal ki 1 2,45
Ukupna kvota27,61

Tiket 4

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota
Sre 14:00 2763 CG 1 Rudar Pljevlja - Petrovac ds X2 2,11
Sre 18:30 1641 HOL K AZ Alkmaar - Twente kmb 1&gg 2,35
Sre 17:30 1001 ITA K Juventus - Atalanta kmb 1&0-2 3,15
Sre 21:30 4007 ŠPA 1 Eibar - Villareal ki 1 2,45
Sre 20:15 3412 ŠVA K Zurich - Grasshoppers ki 1 2,20
Ukupna kvota84,19

Tiket 5

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota
Sre 14:00 2763 CG 1 Rudar Pljevlja - Petrovac ds X2 2,11
Sre 21:05 5003 FRA K PSG - Olympique Marseille ki 1 1,45
Sre 18:30 1641 HOL K AZ Alkmaar - Twente ki 1 1,38
Sre 17:30 1001 ITA K Juventus - Atalanta ki 1 1,65
Sre 20:45 1002 ITA K Lazio - Milan ki 1 1,95
Sre 21:30 4006 ŠPA 1 Atl.Madrid - Leganes ki 1 1,25
Sre 21:30 4007 ŠPA 1 Eibar - Villareal ki 1 2,45
Sre 20:15 3412 ŠVA K Zurich - Grasshoppers ki 1 2,20
Ukupna kvota91,53

Foto: Action Images

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