Tiltovanje cene: Sergejeva otrovna kifla! (VIDEO)

Sergejomanija traje! I trajaće do kraja letnjeg prelaznog roka. A kako i ne bi kada srpski as iz dana u dan tiltuje sebi cenu! Sjajnu sezonu oplemenio je još jednim lepim pogotkom. Srspki as doveo je Rimljane u vođstvo na gostovanju Sasuolo.

Uradio je to na majstorski način. Prihvatio je loptu na 16 metara, tehnički je obradio... A onda! Onda je usledila „otrovna kifla“. Liznula je samo prečku i spustila se u mrežu nemoćnog Konsilja.

Bio je to osmi pogodak Sergeja Milinkovića Savića u ovom prvenstvu. Nastaviće se...