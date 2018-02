Tošić: Mi pokušavamo iz lepih akcija, a oni prava takmičarska ekipa

Tužan izraz lica Partizanovih fudbalera na putu od Plzenja, preko Praga do Beograda. Skoro nikome nije bilo do priče posle eliminacije iz Lige Evrope, međutim, naučen u Engleskoj, Nemačkoj i Rusiji šta znači reč profesioalizam, Zoran Tošić je pristao da govori o razlozima poraza od Viktorije (0:2).

Poraza koji je označio kraj dugog kontinentalnog putovanja, započetog još 11. jula prošle godine. U međuvremenu, Parni valjak je odigrao 14 međunarodnih utakmica. Nije uspeo da se izbori za još najmanje dve.

„Veliko razočaranje. Cela ekipa je razočarana. Protivnik kao Viktorija Plzenj je mogao da se prođe. Morali smo da uradimo još nešto da to ostvarimo, ali… U prvom poluvremenu smo imali „ravnu“ utakmicu, oni imali možda nekoliko boljih šansi, ali nismo želeli od prvog momenta da rizikujemo 200 odsto. Jedan gol nas je vodio dalje, tražili smo ga, nažalost, jednom greškom smo dozvolili domaćinu da povede i tada se utakmica potpuno izmenila“, utisci su Tošića, u izjavi za B92.

Podvlačeći crtu ispod cele sezone u Evropi, popularni Bambi je ostavio utisak zadovoljnog čoveka.

„Veliki je uspeh, s obzirom na to da je Partizan dosta puta bio u Evropi, ali nije prošao grupu. Sada smo uspeli da prođemo, ali apetiti uvek rastu. Želeli smo korak više, da smo prošli, opet bismo tražili dodatni korak više. To je normalna procedura. Moramo da shvatimo da smo igrali protiv šampiona Češke. Nije iz „Liga petice“, ali je protivnik koji godinama ima iste igrače, trenera, gaji identičan stil… Izuzetna takmičarska ekipa. Partizan bi tek trebalo da dođe na taj nivo. Pokušali smo. Nikom nije teže nego nama”.

Na Dosan areni se jasno videlo isto što u poslednjih 25 minuta beogradskog duela: automatizam u izvedbi fudbalera Plzenja, posledica činjenice da ovaj klub godinama ne menja igrački kadar ili to čini minimalni.

„Razlika između njih i nas je što Viktorija ima više iskustva u Evropi. Njima je dovoljna jedna greška da postignu gol. Kao na utakmici CSKA – Crvena zvezda… Jedna greška i odmah pada gol. To su ekipe koje znaju da igraju takmičarske utakmice u odnosu na nas, jer smo novi u ovoj fazi takmičenja. Jeftino primljeni gol u prvoj utakmici je doveo do toga da moramo potpuno drugačije da igramo drugu. Jurili smo na gol protivnika, iz negative primili jedan gol, posle drugi iz greške i sve se tako namesti”.

I još jedno zapažanje iskusnog veziste:

„Moguće je da u čvršći, takva je njihova liga, nemaju lepršavost u igri. Mi, obično, pokušavamo iz lepih akcija, dok su oni prava takmičarska ekipa”.

Partizanovi fudbaleri su sinoć bili vidljivo utučeni. Timski kolega ih hrabri, verovatno misleći na potencijal koji poseduju.

„Biće još utakmica. To su mladi momci, igraće u mnogo većim klubovima, ovakvih utakmica će biti mnogo u budućnosti”, predočio je Zoran Tošić.

(FOTO: Action imagaes, FK Partizan)