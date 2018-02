TOTALNI FUDBALER: Stopala Brazilca, stas oklopnika, glava veseljaka!

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sergej Miliković Savić je ponovo očarao italijansku fudbalsku javnost.

Mediji na Apeninima se utrkuju u hvalospevima na račun srpskog fudbalera i predviđaju da će njegov transfer oboriti sve rekorde u tamošnjem fudbalu.

Na 15. strani Gazeta posvećuje tekst našem Sergeju Milinkoviću Saviću koji je sa dva gola omogućio Laciju da osvoji tri boda u Ređo Emiliji protiv Sasuola i da se vrati na treće mesto na tabeli Serije A.

„Knez Sergej: Sviđam se svima? Baš lepo, ja u međuvremenu uživam ovde”, prenosi izjavu u naslovu teksta Gazeta.

List ističe da su za našeg asa zainteresovani Mančester Siti, Mančeseter Junajted, PSŽ i Real Madrid, a ne bi trebalo potceniti ni Juventus.

„Sergej je totalni fudbaler koji objedinjuje u sebi stopala Brazilca, stas oklopnika i glavu lucidnog veseljaka koji uvek ima džokera u rukavu. To je koktel koji čini Sergeja jedinstvenim igračem na svetu, a ima tek 23 godine”, veze pohvale Gazeta.

Milanski dnevnik podseća i da je MIlinković već stigao do devet golova u ovoj sezoni u Seriji A i da će, imajući u vidu još 12 kola do kraja prvenstva, sigurno stići do dvocifrene brojke u koloni za golove.

„Nijedan igrač veznog reda u Seriji A nije postigao toliko golova”, podvlači Gazeta.

„Ovo je fenomen” naslov je preko cele prve strane Korijerea sa fotografijom Sergeja Milinkovića Savića.

„Milinković vratio Lacio na treće mesto sa magična dva gola. Protiv Sasuola u listu strelaca se upisao i Imobile”, stoji u nadnaslovu.

Na unutrašnjim stranama Korijere posvećuje čitavu stranu Srbinu.

„Milinković divota”, naslov je teksta u kojem se ističe da nijedan igrač veznog reda u najjačih pet liga na Starom kontinentu nije postigao devet golova u šampionatu kao igrač Lacija.

Korijere piše da će tokom leta sigurno krenuti licitacija na kojoj će se od visine cene vrteti glava svima, ali da nije isključeno da Sergej ostane još jednu sezonu u Laciju.

U redakcijskom komentaru glavnog i odgovornog urednika Korijerea Alesandra Vokalija, Sergej Milinković se poredi sa Frankom Rajkardom i Rudom Gulitom. U tekstu pod naslvom „Katastrofa Rome i na koga liči Milinković“ Vokaleli tvrdi da je Milinković mešavina nekadašnjih holandskih asova i da ga baš zbog toga po svaku cenu želi Karlo Ančeloti u timu koji će predvoditi sledeće sezone.

Vokaleli tvrdi da ako je Pogba plaćen 110 miliona evra, Sergej vredi barem toliko. Ako ne i više.

Piše: Željko Pantelić