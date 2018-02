Tovan je čarobnjak sa Velodroma

Marselj drži korak u borbi za drugo mesto u francuskoj Ligi 1. Olimpik je na Velodromu pobedio uvek neugodni Bordo sa 1:0 u poslednjoj utakmici 26. kola nacionalnog šampionata.

To je prva pobeda u duelima ove dve ekipe posle čak pet uzastopnih remija.

Kao i u gotovo svim utakmicama ove sezone junak pobede bio je Florijan Tovan. On je u 34. minutu iskoristio asistenciju Dimitrija Pajea. To se do sada pokazala kao veoma dobra kombinacija i ubojito oružje.

Pobeda domaćina mogla je da bude i ubedljivija jer je u drugom poluvremenu imao još tri veoma dobre situacije pred protivničkim golom. Inače, ovo je Bordou bio prvi poraz nakon četiri vezana trijumfa.

FRANCUSKA 1 - 25. kolo

Petak

Monako - Dižon 4:0 (1:0)

/Kejta 13, Fabinjo 69. penal, Lopes 88, Glik 90+3/

Subota

PSŽ - Strazbur 5:2 (3:1)

/Draksler 10, Nejmar 21, Di Marija 22, Kavani 73, 79 - Aolu 6, Baoken 67/

Amijen Tuluz 0:0

Anže - Sent Etjen 0:1 (0:0)

/Berič 79/

Kaen - Ren 2:2 (1:2)

/Sriveli 6, Da Silva 84 - Sako 9, 21/

Monpelje Gengan 1:1 (0:1)

/Sio 73 - Engbakoto 29 pen/

Troa - Mec 1:0 (0:0)

/Nijane 88/

Nedelja

Nica - Nant 1:1 (1:1)

/Dante 5 - Sala 27pen/

Lil - Lion 2:2 (0:2)

/Pepe 65, Arauho 81 - Traore 21, 44/

Marselj - Bordo 1:0 (1:0)

/Tovan 34/