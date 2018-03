Ronald Kuman

Možeš da se buniš koliko hoćeš, ali šta si potpisao to ćeš i da ispuniš, a na Gudisonu se nekad ponašaju kao u državnom preduzeću, pa ne obraćaju baš previše pažnju na obaveze koje preuzimaju na sebe. I ništa nisu naučili iz slučaja Roberta Martineza, koji ih je odrao za oko 12.500.000 evra kad su ga otpustili u maju 2016.

Samo pet meseci kasnije Karamele su otpustile i Martinezovog naslednika Ronalda Kumana. I sad će, piše lokalni Liverpul Eho, proći još gore.

Everton se sam obavezao: plaćaće bivšem treneru razliku između onoga što mu daje novi poslodavac i onoga što bi imao na Gudisonu. Problem je samo što ni Karamele nisu očekivale da će Kuman maltene sve finansijske obaveze svaliti na Engleze. Holanđanima ne ostaje ni celih 10 odsto. Evertonovih je preostalih 90 i kusur odsto.

A godišnja plata - 6.850.000 evra! Što će reći da Karamele godišnje potroše više od 6.000.000 na trenera koji u klubu nije još od oktobra 2016. I tako još 16 meseci, pošto je Kuman na leto 2016. potpisao ugovor do juna 2019. godine.

Obično se klubovi donekle osiguraju, pa trenere prestaju da plaćaju čim nađu novi posao. Karamele to nisu uradile u Kumanovom slučaju, pa ni to što je on u februaru promovisan u selektora Holandije neće uticati na minus u Evertonovoj klupskoj kasi.

Potpisano je, pa sada Everton može samo da šeta od jedne advokatske kancelarije do druge tražeći izlaz iz nezavidne situacije. Probao je tako i sa Martinezom. Spustio je dug svega za 1.000.000 funti. I to je bila dobra volja sadašnjeg selektora Belgije.

Kuman nije tako darežljiv. Bar ne prema Evertonu. Iz ugla njegovih zemljaka bio je više nego skroman. Čak je i selektor Austrije na Euru 2016. Marsel Koler primao skoro duplo više novca od onoga što Holanđani daju Kumanu.

(FOTO: Action Images)