Tri mesta, a pet kandidata: Ko će iz Premijer lige u Ligu šampiona? Imamo i kvote...

Niko nikada nije tako brutalno ubio neizvesnost u šampionskoj trci Premijer lige kao Mančester Siti ove sezone. Već na polovini sezone je bilo jasno da Gvardiolin tim nezadrživo hrli ka tituli prvaka. Sa 16 bodova više od prvog pratioca na 11 kola pre kraja, Građani su rešili pitanje šampiona Engleske...

Umesto neizvesne trke za titulu koja se letos očekivala, sada smo dobili trku za drugo, treće i četvrto mesto i direktan plasman u Ligu šampiona. Od narednog leta se menja format za učešće u Ligi šampiona, pa predstavnici najjačih liga više neće ići u kvalifikacije. Četiri prvoplasirana iz Premijer lige idu direktno u Ligu šampiona.

S obzirom na to da je Mančester Siti kaparisao jedno mesto, ostaju još tri. A kandidata je pet što nam garantuje zanimljiv finiš na Ostrvu. Zato je MOZZART spremio i kvote za trku za Ligu šampiona. Možete da se kladite da li će Mančester Junajted, Liverpul, Čelsi, Totenhem ili Arsenal da se plasiraju u Ligu šampiona. A možete da se kladite i da neće uspeti u tome. Takođe, možete da se kladite i ko će ispasti iz lige, ali o tome ćemo u nekom drugom tekstu...

Nema potrebe trošiti reči koliko plasman u Ligu šampiona znači premijerligaškim klubovima. Na primer, Lester je prošle sezone inkasirao preko 80.000.000 evra od učešća i TV prava u Ligi šampiona. A došao je do četvrtfinala... Istina, engelski klubovi zarađuju više novca od Premijer lige. Šampion Čelsi je prošle sezone od Premijer lige na ime plasmana i TV prava zaradio 170.000.000 evra, ali i Liga šampiona nudi ozbiljnu zaradu. I pre svega, prestiž koji potom od sponzora može da se naplati višestruko...

Nije tajna da je situacija letos bila drugačija i da su se Mančester Junajted i Čelsi nadali da će do samog finiša prvenstva makar biti u igi za titulu, a da su veće ciljeve od aktuelnih sigurno imali i Liverpul, Arsenal i Totenhem. Ipak, Mančester Siti je ostavio rivale u oblacima prašine i osudio ih da se bore za drugo, treće i četvrto mesto... Oni su to morali da prihvate i da se priviknu na svoju mini ligu.

Dve trećine prvenstva su već prošle, a situacija u borbi pet velikana je prilična izjednačena. Nešto više zaostaje Arsenal, ali ni on nije potpuno otpisan. Mnogo je faktora koji će odlučivati u ovoj trci za Ligu šampiona do kraja, a na kraju bi nijanse mogle da presude. Razlika između drugoplasiranog Mančester Junajteda i petopalsiranog Totenhema je samo četiri boda. Dakle, jedna ili dve utakmice mogu sve da okrenu. Čak su prilično izjednačeni i po gol-razlici koja odlučuje u slučaju istog broja bodova!

Ulazi se u sam finiš u kojem je svima svaki bod bitan. Bezbrižni su lider Mančester Siti, te Barnli, Lester i Everton koji su ušuškani u sredini tabele. Svi ostali su pod pritiskom, a pola lige strepi za opstanak. I zato će velikanima u borbi za Ligu šampiona biti sve teže i teže.

MANČESTER JUNAJTED

Pol Pogba i Žoze Murinjo

Junajted je po tabeli i kvalitetu na papiru glavni kandidat za plasman u Ligu šampiona. Ova ekipa je bila projektovana da u čuvenoj „Murinjovoj drugoj sezoni“ napadne titulu, ali je oduvana od strane gradskog rivala. Junajted je uložio preko 350.000.000 evra u kupovinu igrača u poslednje dve godine, a na kraju to možda neće biti dovoljno da se plasira u Ligu šampiona?! Što bi bila katastrofa!

Mnoge stvari ne idu na ruku Junajtedu u finišu sezone: forma nosilaca igre, raspored i borba na više frontova.

Očigledno je da Murinjo ima probleme sa Polom Pogbom, u odbrani curi, ne može da ubode štoperski tandem, Lukaku je nevidljiv u velikim utakmicama, Aleksis još nije u najboljem izdanju, a Ibrahimović nije dao gol ove sezone...

Crveni đavoli su još u igri za FA Kup i Ligu šampiona, tako da o odmaranju nosilaca igre nema govora. A ni raspored im ne ide na ruku. Pod pretpostavkom da su protiv Sevilje i Brajtona favoriti za prolaz dalje u ovim takmičenjima, to znači prilično zgusnut raspored na proleće. A raspored u Premijer ligi im je ozbiljno težak. Dočekuju Čelsi, Liverpul i Arsenal, gostuju Mančester Sitiju. Imaju najviše derbija od svih. Što se tiče mečeva sa timovima koji se bore za opstanak, Junajted gostuje Bornmutu, Palasu, Brajtonu i Vest Hemu, a dočekuje Svonsi, VBA i Votford. Ključ će verovatno biti gostovanja slabijim ekipama, jer Murinjo će protiv direktnih rivala najverovatnije igrati na siguricu i nastojati da ne izgubi.

LIVERPUL

Mohamed Salah

Liverpul je u najboljoj formi od svih kandidata koji jure Ligu šampiona. Imaju samo jedan poraz na prethodnih 18 premijerligaških utakmica. Mohamed Salah igra kao u transu i potpuno je neutralisao odlazak Kutinja, Firmino je proradio, a ključ bi mogla da bude odbrana. Ako Van Dajk opravda ulogu komandanta odbrane, a Karijus ne bude pravio neke gluposti, poslednja linija bi mogla da se utegne i bude ključ uspeha.

Liverpul je u Portu rešio dileme oko plasman u četvrtfinale Lige šampiona gde ga skoro sigurno očekuje neki jači rival. Ali do aprila imaju dovoljno vremena da se potpuno posvete Premijer ligi. Pogotovo što su ispali iz FA Kupa. Redsi do aprila igraju pet premijerligaških duela od kojih tri na svom terenu protiv slabijih rivala Vest Hema, Njukasla i Votforda. Plus gostovanja Mančester Junajtedu i Kristal Palasu. Ako budu sigurni na svom terenu protiv slabijih, ne izgube na Old Trafordu i eventualno pobede na Selhurst Parku onda bi mogli da steknu lepu bodovnu zalihu pred finiš sezone u aprilu i maju. U poslednjih šest mečeva dočekuju Bornmut, Stouk i Brajton, gostuju Evertonu, Čelsiju i VBA. Dakle dva velika derbija plus Mersisajd. Prilično dobar raspored za četu Jirgena Klopa. Daleko bolji od Junajtedovog.

ČELSI

Antonio Konte

Šampion je bez velike borbe predao tron zahuktalom Sitiju, a sada mu visi i plasman u Ligu šampiona. Čelsi je pre dve godine ostao bez Evrope što je Konteu donelo prednost u borbi za titulu, ali i klub ostavilo bez sigurnih prihoda od Lige šampiona.

Čelsijev najveći neprijatelj je atmosfera u klubu koja je sve gora kako sezona odmiče. Konteu su zaboravljene stare zasluge i neće biti iznenađenje ako ne dočeka kraj sezone na klupi Plavaca jer Abramoviča polako izdaje strpljenje. Teško da bi neki drugi trener prošao bolje sa ovim timom, ali Abramovič nije čovek poznat po razumevanju. Sa Konteom pod pritiskom, nervoza se prenosi i na ekipu koja pada u formi i igra daleko slabije nego u jesenjem delu sezone. Čelsi ima samo četiri pobede na poslednjih devet premijerligaških utakmica.

Sav teret je pao na leđa Edena Azara koji vuče ekipu poslednjih nedelja, ali pitanje koliko će izdržati u tom tempu. Tu je i Markos Alonso koji igra iznad svih očekivanja. Odlasci Koste i Matića su se pokazali kao nenadoknadivi gubici sa zamenama poput Morate i Bakajoka. Konteu ostaje nada da će Vilijan zaigrati u top formi i da je pogodio sa Barklijem i Žiruom jer neki igrači poput Fabregasa i Pedra izgledaju kao isceđen limun.

U Ligi šampiona su im tanke šanse sa 1:1 pred revanš na Kamp Nou, dok u FA Kupu imaju jedno od težih gostovanja - Lester. Zato je plasman među četiri jedini spas sezone. Sve drugo bi bilo debakl.

Raspored takođe ne ide na ruku Čelsiju. U narednih mesec dana gostuju Mančester Junajtedu, Mančester Sitiju, Barseloni, Barnliju i Lesteru! Jedini meč u tom periodu na domaćem terenu je protiv Kristal Palasa. Ako prežive ovih paklenih meseca dana, onda mogu da se ozbiljno dignu u samom finišu. Tada dočekuju Totenhem, Vest Hem, Hadersfild i Liverpul, a gostuju Sautemptonu, Svonsiju i Njukaslu. U kom smeru će krenuti sezona Plavaca i da li će biti uspešna ili neuspešna, znaćemo kada prođe mart...

TOTENHEM

Hari Kejn

U sjajnom filmu u „U Brižu“ postoji replika: „Nisu ni s..nje, ali nisu ni nešto sjajno. Kao Totenhem...“. Istina, Totenhem se pomerio napred poslednjih godina, ali još nije „sjajan“.

Totenhem je bez poraza u ovoj godini u svim takmičenjima, a u poslednje vreme je imao neke prilično teške ispite kao što su okršaji sa Arsenalom, Liveprulom i Juventusom. Poketinov tim nema krizu igre, u dobroj je formi, ali i dalje je to krhki mentalitet kojem se ne veruje i koji puca kada uđe u finiš sezone. Ako Poketino psihološki stabiluzuje ekipu da ne gubi već osvojene bodove kao što je to bilo na početku sezone protiv slabijih, onda je rešio najveći problem.

Najveća pomoć u tome će mu biti neverovatni Hari Kejn. Možda i najbolji centrafor Evrope u ovom trenutku. Na poslednjih 10 utakmica je dao isto toliko golova. Sam rešava utakmice i ne nazire se način da će ga neko zaustaviti. Dele Ali i Eriksen sjajno funkcionišu iza njega i ako ovaj triling bude na visini zadatka do kraja sezone, Spursi su materijal za Ligu šampiona. Međutim, ako zakaže neko od njih trojice, Totenhem je u velikim problemima jer igrači sa klupe ne donose prevagu. Potreban je još neko da proradi. Son da se vrati u formu. Možda Lamela ili Lukas Moura.

Poput Junajteda i Čelsija, i Totenhem je ostao u igri na tri fronta. Sa dobrim šansama da prođe dalje u FA Kupu i Ligi šampiona ako iskoristi prednost domaćeg terena protiv Juventusa i Ročdejla. Raspored u Premijer ligi im nije pretežak jer od velikih derbija do kraja imaju samo Čelsi na Stamford Bridžu i Mančester Siti kod kuće. Okršaj sa Plavcima 1. aprila može da reši mnogo toga. Sva preostala gostovanja su timovima koji se bore za opstanak: Palasu, Bornmutu, Stouku, Brajtonu i VBA. A znamo da su to za Totenhem najteže prepreke. I tu će Hari Kejn morati da stavi ekipu na leđa i da je ponese. Kući igraju sa Hadersfildom, Njukaslom, Votfordom i Lesterom koji će biti bezbrižan u poslednjem kolu. Eventualna pobeda nad Čelsijem može da bude ključ...

ARSENAL

Pjer Emerik Obamejang

Sa osam bodova manje od četvrtoplasiranog Čelsija, Arsenal ima jako male šanse da se kroz prvenstvo plasira u Ligu šampiona. Oni komotno mogu da se fokusiraju na Ligu Evrope gde su jedan od dva najveća favorita i da probaju da nađu put kojim su prethodne dve godine išli Liverpul i Mančester Junajted. Odlasci Sančeza i Žirua u tabor direktnih rivala i dolasci Obamejana i Mhitarjana su bili jasna poruka da je Venger izgubio poverenje u ovaj tim i da je bitka izgubljena još pred početak sezone kada nije rešio situacije oko ugovora i poečo da pravi novi tim.

Arsenalu ostaje da se nada kiksevima rivala, a raspored mu ide na ruku. Do kraja sezone imaju derbije sa Sitijem i Junajtedom što su najteži ispiti. Plus finale Liga kupa sa Sitijem u nedelju, koje bi moglo da ih napuni samopouzdanjem ako osvoje trofej. Dočekuju Votford, Stouk, Sautempton, Vest Hem i Barnli. Ako to odrade perfektno, možda se i vrate u trku za četvrto mesto. Ni preostala gostovanja Brajtonu, Lesteru, Njukaslu i Hadersfildu nisu nesavladive prepreke. Ali problem je što je ovaj Arsenal sam sebi najveći protivnik... Videli ste sve sinoć protiv Estersunda.

Realnije deluje varijanta da se bace na Ligu Evrope, mada i tu više nisu neki izraziti favorit. Estersund je ogolio sve mane ovog tima, a slede mnogo ozbiljniji rivali... Arsenal odavno nije bio u težoj situaciji.

