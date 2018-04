Markos Alonso je ipak dobio šta je zaslužio! Levi bek Čelsija će zbog grubog i nesportskog starta nad Šejnom Longom "odmoriti" na sledeće tri utakmice svog tima.

Tako je danas odlučila Regulatorna komisija Premijer lige pred kojom se Španac izjasnio da "nije kriv" na saslušanju održanom u sredu. To ipak nije pokolebalo članove panela da mu odrežu kaznu za koju on smatra da je preoštra. Alonso je u subotu na duelu sa Sautemptonom očigledno namerno sa leđa zgazio Longa po listu, da bi potom nastavio da igra kao da se ništa nije dogodilo, dok se ovaj previjao po travi. Sudije meča na čelu sa Majklom Dinom nisu videle ovaj incident, tako da je Alonso ostao nekažnjen - do sada.

Španac, koji je ove sezone odigrao 31 meč i postigao šest golova za Plavce pauziraće danas protiv Barnlija, u nedelju u polufinalu FA kupa, opet protiv Sautemptona, završno sa subotom 28. aprila na gostovanju Svonsiju u okviru 36. kola PL.

Foto: Action Images