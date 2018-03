Trojica kandidata za Bajernovu klupu, dvojici manjka iskustva, Tuhel izraziti favorit

Tuhel, Hasenutl i Kovač

Pronela se čak i glasina o tome da u Minhenu razmišljaju i o Frajburgovom Kristijanu Štrajhu, ali je možda i najbolji odgovor dao on sam rekavši da su mediji u vezu sa Bajernom već doveli toliko trenera da bi se uvredio da njega nisu pomenuli. Jup Hajnkes je šaljivo dodao: “Frajburg je toliko sladak gradić da ne mogu da zamislim da Štrajh ode odatle”. Ali pitanje je ostalo otvoreno: ko će biti novi trener Bavaraca kada Hajnkes ode? Na Alijanc arena ni Karlo Ančeloti nije prošao najbolje, jasno vam je onda koliko je to zahtevan posao. A neko mora i to da radi.

Ančelotijev uslovno rečeno neuspeh učvrstio je Bavarce u stavu da je vreme da se manu eksperimenata i šansu ponovo daju domaćem treneru. Otud njih trojica na spisku kandidata, s tim da je jedan “usvojeni sin” Nemaca. Ali krenimo redom.

TOMAS TUHEL

Bivši trener Borusije je prvi favorit za Bajernovu klupu i to zato što tako kaže: Karl-Hajnc Rumenige. A njegova se sluša u Minhenu. Doduše, ovde klub nije jedinstven. Predsednik Uli Henes nije baš za Tuhela i to zbog toga što sumnja u njegove ljudske kvalitete. Tačnije, Henes u Tuhelu ne vidi harizmu neophodnu za rad u Bajernu. U društvu takvih asova nije lako nametnuti se kao autoritet. To je ono što brine predsednika, iako u strogo fudbalskom smismlu i on sam veruje da Tuhel - može. Još nekoliko stvari idu u Tuhelovu korist. Dok je radio u Dortmundu Borusija je igrala fudbal oku prijemčiv. Takođe, ni ponuda nije bog zna kako bogata. Od slobodnih stratega Tuhel je jedini koji ima i internacionalno iskustvo. Sa Borusijom je igrao Ligu šampiona, pamtiće se i oni sudari sa Liverpulom u četvrtfinalu Lige Evrope. Doneo je Borusiji Kup, otišao je ne zbog igre ili rezultata koliko zbog loših odnosa sa direktorom Hans Joahimom Vackeom, koji nije ispunio obećanje da će na Vestfalenu sačuvati Matsa Humelsa, Ilkaja Gundogana i Henriha Mhitarjana. Možda Henesa brine i to što se Tuhel ne libi da odgovori direktorima?

NIKO KOVAČ

Nije to taj renome, ali svako ko iole prati Bundesligu pun je reči hvale za Kovača, koji jeste Hrvat, ali i “domaći trener” pošto je rođen i odrastao u Berlinu. Posle epizode za kormilom reprezentacije Hrvatske, koju je preuzeo pred baraž sa Islandom i potom odveo na Mundijal u Brazilu, doveden je u Frankfurt kako bi sačuvao Ajntraht u Bundesligi. U prvoj sezoni je uspeo u tom zadatku, u drugoj se pitanje opstanka nije postavljalo, sada se bori za plasman u Ligu šampiona! Važi za autoritarnog trenera, nema kod njega vrdanja. Igrao je za Bajern od 2001. do 2003. godine i u dobrim je odnosima sa Henesom i sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem. Minus - i to veliki - je taj što ipak nikada nije igrao Ligu šampiona, a u Minhenu se ne zadovoljavaju samo titulama na domaćoj sceni. Žele da ponovo postanu evropska velesila.

RALF HASENHUTL

Proslavio se u Ahenu koji je doveo iz treće lige na prag promocije u prvu, ali je otišao posle uvedenih mera štednje. U elitu je na kraju došao sa Ingolštatom. Sada radi odličan posao u Lajcpigu, ove godine je debitovao i u toj Ligi šampiona. Vrtoglav uspion za svega nekoliko sezona. Takođe je, od 2002. do 2004. godine, bio član Bajerna, mada je igrao za njegov drugi tim. I sada se čini da mu nešto nedostaje za prvi tim najtrofejnijeg nemačkog kluba. Štaviše, Ralf Hasenutl sam kaže da je još rano za njega na Alijanc Areni. Mada, to može da se promeni. Bajern se teško odbija, a ne zove svaki dan.

Tuhel, pa Kovač, pa Hasenhutl. Baš tim redom. U Minhenu vole da imaju čistu situaciju. Izbegavaju improvizaciju. Očekuje se zato da će već u martu prelomiti. Realno, koga god da izaberu dovešće. Bajern je to.

Foto: Action Images