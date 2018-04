Malaga umire, ali časno! Svi su za večeras predvideli zvanično ispadanje plavo-belih sa Rosalede. Predvideli belu zastavu, lagano odrađivanje posla od strane domaćina u predgrađu Valensije, pogotovo što su Levanteu bili neophodni bodovi za opstanak. To se na kraju i dogodilo, međutim četa Paka Lopza morala je dobrano da preznoji donji veš kako bi stigla do zlata vredna tri boda. U 93. minutu eksplozija oduševljenja na jednom od najmanjih stadiona u Primeri. S jedne strane radost zbog gola Emanuela Boatenga (asistencija Saše Lukića koji je u igru ušao desetak minuta ranije), s druge suze u očima fudbalera Malage. Znalo se da će gosti Segundu, no od večeras druga liga i zvanično je njihov dom.

I tako, samo pet godina posle četvrtfinala Lige šampiona, klub koji je deset poslednjih sezona igrao u Primeri (37 ukupno proveo u eliti), doživeo je težak krah. Od momaka koji su pre pet godina u onoj čuvenoj sezoni harali Evropom, tu je bio samo Čileanac Manuel Itura. A sećate li se ko je te 2012. i 2013. nosio dres Malage? Da pomenemo samo neke asove poput Havijera Saviole, Žulija Baptiste, Iska, Roke Santa Kruza, Karlosa Kamenija, Martina Demikelisa, Hoakina... Ta ekipa zauzela je prvo mesto u grupi Lige šampiona u konkurenciji tada i dalje moćnog Milana, Zenita i Anderlehta. Pa eliminacija Porta u osmini finala bez primljenog gola (2:0, 1:0) i onda onaj strašni revanš u Dortmundu protiv Borusije. Posle "nule" na Rosaledi vodila je Malaga 2:1 na Vestfalenu, da bi Rojs i od majke i oca zaboravljeni Felipe Santana režirali preokret s dva gola u sudijskoj nadoknadi - 91. i 93. minut.

Sve do ove sezone Malaga se držala u zlatnoj sredini, često umela da napakosti i Realu i Barsi - doduše malo više Barsi - ali nešto je u tom klubu očigledno krenulo po zlu prošlog leta. Otišli su neki provereni igrači poput Sandra Ramireza, Injasija Kamača, Pabla Fornalsa. Adekvatne zamene nisu dovedene i... A propast je krenula odmah posle najvećeg uspeha u LŠ, jer zbog loših finansija klub je kažnjen izbacivanjem iz Evrope. Tada su otišli Isko, Tulalan, Hoakin...

Uz nadu da će se što pre vratiti, Malagi neka je sa srećom tamo u Segundi.

PRIMERA - 33. KOLO

Utorak

La Korunja - Sevila 0:0

Selta - Barselona 2:2 (1:1)

/Kastro 45, Aspas 82 - Dembele 36, Alkaser 64/

Viljareal - Leganes 2:1 (1:0)

/Ruiz 42, Baka 55 - Brašanac 82/

Sreda

Espanjol - Eibar 0:1 (0:1)

/Lomban 33/

Valensija - Hetafe 1:2 (0:1)

/Rodrigo 69 - Remi 16, 49/

Real Madrid - Bilbao 1:1 (0:1)

/Ronaldo 87 - Injaki Vilijams 14/

Četvrtak

Alaves - Đirona 1:2 (0:0)

/Pina 90 - Garsija 59, Stuani 86pen/

Sosijedad - Atletiko Madrid 3:0 (1:0)

/Vilijan 27, Huanmi 80, 90+2/

Betis - Las Palmas 1:0 (0:0)

/Firpo 90+4/

Levante - Malaga 1:0 (0:0)

/Boateng 90+3/