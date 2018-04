Sezona još nije gotova, ali se u Pari Sen Žermenu očigledno užurbano spremaju već za sledeću. Novi trener biće Tomas Tuhel, to je poznato od pre nekoliko dana, ali nemački, pa i pojedini francuski mediji bave se potencijalnom listom pojačanja, ali i igrača za koje je ovaj spremio metlu. Naravno, s obzirom na ogromne finansijske mogućnosti vlasnika PSŽ-a, jasno je da Tuhel ne bi trebalo da ima probleme oko dovođenja pojačanja. Kako prenosi nemački portal Sport bazer, koji je prvi i objavio da se Tuhel dogovorio sa Parižanima, za Urugvajca Edinsona Kavanija spremna je zahvalnica, ne znamo da li i zlatan sat kao poklon za rastanak.

Čovek koji je do sada za klub iz Pariza odigrao 239 utakmica i dao 165 golova, viđen je za odlazak pogotovo što od prošlog leta i dolaska Nejmara na Park prinčeva tinja sukob između njih dvojice. A Nejmar je ipak mnogo značajnija investicija PSŽ-a i projekat koji prevazilazi okvire sportskih benefita. Prošlog meseca je i vlasnik kluba Šeik Naser al Kelaifi posetio Nejmara da vidi kako teče oporavak od povrede i tom prilikom mu saopštio da će Tuhel zameniti Unaija Emerija.

U Tuhelovim planovima centralno mesto rezervisano je za Nejmara, a Kavani, čiji ugovor ističe u junu 2020. godine, bi mogao da ode za sumu od oko 60.000.000 evra. Idemo dalje, prema razvoju situacije prethodnih dana, jasno je da će Pariz napustiti nemački golman Kevin Trap koji je već viđen u Borusiji Dortmund. Alfons Areola trenutno brani za Svece, a Tuhel planira da umesto trapa dovede i vrhunskog golmana. Navodno su opticaju Tibo Kurtoa i Jan Oblak, ali ostaje da se vidi koliko su to realne opcije.

Na izlaznim vratima kluba je i Tijago Mota, sličan status ima i Havijer Pastore, što znači da se Tuhel bacio u potragu za novim vezistima. Navodno je prvi pik Nemca fudbaler Čelsija Ngolo Kante, iako se prethodnih meseci često pominjao i Fabinjo. Ali to je bilo pre nego što je Tuhel rekao sudbonosno da. Kante sa Čelsijem ima važeći ugovor do leta 2021. godine, što znači da će Parižani morati duboko da zavuku ruku u džep i izvade otprilike do 80.000.000 evropskih novčanica na ime obeštećenja.

A tu su i Sami Kedira iz Juventusa i možda još realnije rešenje, Julijan Vajgl jer trenutno ima samo ulogu džokera u Borusiji Dortmund, a Tuhel je baš tu sarađivao sa njim. A kada smo kod saradnika, nemački mediji navode i da će Tuhel pojačati stručni štab PSŽ-a sa četvoricom saradnika među kojima je i jedan od asistenata u Lajpcigu, Žolt Lev.

I tu nije kraj. Prethodnih meseci dosta se špekulisalo o odlasku Julijana Drakslera iz Pariza, ali Tuhelov dolazak bi mogao to da promeni u potpunosti. Za razliku od Emerija, Nemac ima dosta poverenja u mogućnosti mladog zemljaka, tako da neće biti čudno ako Draksler ostane stanovnik Grada svetlosti.

Bilo kako bilo, jasno je da nas i ovog leta u Parizu čeka veoma interesantan prelazni rok, možda čak i sa nekim elementima latinoameričkih sapunica.

Foto: Action images