Tužan dan za belgijski fudbal! Jedan od najvećih tamošnjih klubova, jedini koji uz Anderleht ima evropske trofeje, ispao je iz lige... Pred poslednje kolo Mehelen je imao isti broj bodova kao Eupen i bolju gol razliku za jedan. Igrao je kod kuće protiv nezainteresovanog Beverana, što će reći da su to bili idealni uslovi da se ispuni cilj, ali četvorostruki šampion Belgije, za koji igra naš internacionalac Uroš Vitas, dobio je samo sa 2:0 svog rivala, dok je Eupen deklasirao Muskrona (4:0) i uspeo da se spase u poslednji čas.

Sve do 80. minuta oba tima vodila su sa po 2:0 i to je bila situacija koja odgovarala Mehelenu, ali negde početkom drugog dela trener Eupena Klod Makelele izvršio je ključnu izmenu. Na teren je poslao omalenog 23-godišnjeg Japanca Juta Tojokavu, koja će postići tri i namestiti jedan gol za tih senzacionalnih 4:0. Zanimljivo, na stadionu Kerveg sve do 73. minuta bilo je 0:0, pa su navijači u Mehelenu čak počeli pripremu za slavlje, no međutim...

Mehelen je četiri puta bio šampion Belgije, kup je osvojio jednom (1986/87) i u narednoj sezoni stigao do najvećeg uspeha u klupskoj istoriji, kada je osvojio Kup pobednika kupova, trijumfom nad Ajaksom u finalu. Kao osvajač tog, drugog po rangu evropskog trofeja, slavni klub je na leto iste godine igrao finale evropskog Superkupa i tamo tukao šampiona Evrope - PSV Ajndhoven. U četvrtfinalu Kupa šampiona 1990, Mehelen je ispao u četvrtfinalu od onog moćnog Milana tek posle produžetaka...

I Belgiji je danas zanimljiva bila i borba za plej-of, jer su za jedno mesto konkurisdala četiri tima - Standard, Genk, Kortrajk i Antverpen. Na kraju, šesti je ostao onaj tim koji je tu bio i pred ovo poslednje kolo prvog dela šampionata - Standard Lijež. Još jedan tamošnji velikan gubio je 0:2 od Ostendea posle prvih 45 minuta, ali u nastavku uspeo da totalno okrene meč u svoju korist i obezbedi tri boda. Kada je Standard preokrenuo, više nije bilo važno šta će uraditi Kortrajk i Antverpen...

Kortrajk je ostvario Pirovu pobedu nad ekipom Šarlroa, dok je Antverpen pao u Briselu u sudaru sa Anderlehtom - 1:2. Kraljevski klub ostao je u trećem minutu bez "pocrvenelog" Dendonkera, u finišu utakmice i bez Trebela, ali uspeo je da slavi sa 2:1 i zadrži šanse da se u plej-ofu bori za titulu. Kako je i Briž ostvario pobedu danas, u njihovom odnosu nije se ništa promenilo. Kada se bodovi podele dolazimo do sledeće situacije: lider Briž je na 34, Anderleht na 28, a u tu trku mogli bi još eventualno da uđu Šarlroa sa 26, odnosno Gent sa 25.

U Belgiji je sada preostalo da se odigrao još deset kola u doigravanju, posle čega ćemo dobiti novog, ili starog 8Anderleht) šampiona.

BELGIJA 1 - 30. KOLO:

Nedelja:

Anderleht - Antverpen 2:1 (1:1)

/Teodorčik 22, Ganvula 77pen - Limbombe 43/

Eupen - Muskron 3:0 (0:0)

/Tojokava 73, 80, 89, Luis Garsija 76/

Genk - Gent 1:2 (0:1)

/Trosar 86 - Verstrete 11, Kalu 77/

Kortrajk - Šarlroa 2:0 (2:0)

/Ševalije 5, Perbe 39/

Mehelen - Beveren 2:0 (0:0)

/Mere 48, Bande 57/

Lokeren - Varegem 0:2 (0:1)

/De Pauv 31, Olajinka 89/

Ostende - Standard 2:3 (2:0)

/Kanesan 26, Akpala 45 - Emond 50, Đenepo 65, Faj 72/

Sint Trojden - Briž 0:1 (0:0)

/Vormer 69/