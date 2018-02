Tužna su deca iz Gelzenkirhena... Rodili se, prohodali, krenuli u školu - za pobedu nad Bajernom još ne znaju (VIDEO)

Ume Bajern katkad da oprosti ekipama kao što su Augzburg, Majnc, Hofenhajm ili možda Frajburg, ali kada mu nalete klubovi za koje u Minhenu veruju da su im pravi rivali, onda tu po običaju spasa nema. Zato Hamburger redovno dobija po turu - bilo na Alijanc areni ili pred svojim navijačima - zato je Štutgart vezao 16 poraza u derbijima sa Bavarcima i zato navijači Šalkea koji će ove godine poći u školu neće znati za trijumf nad "večitim" šampionom?!

Rudari iz Gelzenkirhena odigrali su dosta hrabro u derbiju kola, isprsili se možda i žešće nego što se očekivalo - i na tome mogu da zahvale hrabrom mladom stručnjaku Dmeniku Tedesku u čijoj se igri jasno videla ideja - no suština (rezultat) nije bila mnogo drugačija nego li svih prethodnih godina. Poraz. Doduše častan. Bajern je slavio rezultatom 2:1, vezao 12. pobedu i pokazao da je spreman kao zapeta puška za najvažniji deo sezone - finiš u Ligi šampiona.

Robert Levandovski postigao je prvi gol u 6. minutu utakmice. To je bio njegov 11. pogodak zaredom kod kuće, čime je izjednačio rekord star 45 godina, a koji je samostalo do večeras držao njegov trener Jup Hajnkes. Šalke je uspeo da izjednači posle lepog poluvoleja Franka Di Santa, no Bajern nije dao da se tako ode na odmor. U 36. minutu Roben je proigrao Tomasa Milera, delovalo je kao da mu lopta beži u gol-aut, ali onda je vragolasti napadač ne gledajući ka golu uputio šut po zemlji i iznedadio sve živo na stadionu. Pa i golmana Fermana. Tačno, nije se iskusni čuvar mreže najbolje postavio, ali gol zaista spada u kategoriju majstorskih...

Miler koji igra kao preporođen po povratku Jupa Hajnkesa na klupu mogao je u 73. minutu da reši sve dileme, no hteo je da bude nesebičan, poslužio je Levandovskog, a jedan defanzivac gostiju stigao na vreme da ukliza i spreči Poljaka da ćušne loptu u mrežu.

Ova greška, međutim, nije koštala domaće. Rezultat se do kraja nije menjao...

NEMAČKA 1 - 22. KOLO

Petak

RB Lajpcig - Augzburg 2:0 (1:0)

/Upamekano 17, Keita 70/

Subota

Leverkuzen - Herta 0:2

/Lazaro 43, Kalu 58/

Dortmund - Hamburger 2:0 (0:0)

/Batšuaji 49, Gece 90+2/

Ajntraht - Keln 4:2 (1:0)

/Rebić 15, Rus 59, Falet 65, Volf 67 - Terode 57pen, 74/

Hanover - Frajburg 2:1 (1:0)

/Anton 24, Klaus 54 - Gulde 88/

Hofenhajm - Majnc 4:2 (1:1)

/Salai 27, 64, Kramarić 67, 88 - Bergren 28, 80/

Bajern - Šalke 2:1 (2:1)

/Levandovski 6, Miler 36 - Di Santo 29/

Nedelja

15.30: (2,60) Štutgart (3,25) Menhengladbah (2,75)

18.00: (2,05) Verder (3,40) Volfzburg (3,70)

