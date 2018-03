Barselona je pogodila (skoro) sve. Usput, imala sreću da prvoj utakmici imala sreću da Vilijan uzdrma stativu dva puta, u revanšu da Markos Alonso i Antonio Ridiger pogode okvir gola, pa je - rezultat pokazuje - lako eliminisala Čelsi, iako je londonski tim više nego pristojno izgledao u dvomeču osmine finala Lige šampiona.

Čak iznenađujuće dobro u sredu veče na Nou Kampu, čak uspeo da stvori dovoljno situacija da ugrozi Ter Štegena, samo ili bi nemački golman branio ili bi ih Umtiti i Pike blokirali ili su igrači Antonija Kontea u završnici bili neodlučni.

Možda je malo i do slovenačkog sudije Damira Skomine. Bar tamo smatra Markos Alonso, levi spoljni Plavaca, ukazujući na detalj s početaka drugog poluvremena kad je posle duela sa Đerarom Pikeom pao u kaznenom prostoru Katalonaca. Očigledno ga je Barsin štoper držao za rame.

„Nema sumnje, to je penal. Plus, crveni karton“, rekao je Španac posle utakmice. „Rezultat nije pravedan“.

Sve se desilo pri rezultatu 2:0, da je Čelsiju sviran penal i da ga je iskoristio možda bi se ušlo u neivesnu završnicu, međutim, španski fuidbalski eksper Anduhar Oliver smatra da osnova za kazneni udarac nije ni bilo.

„Sudija je postupio ispravno što nije svirao penal. Čim je Alonso osetio Pikeovu ruku - pao je. Nema materijala za jedanaesterac“, smatra Anduhar.

Što se samo meča tiče...

„Staviljali smo ih u nezgodne situacije tokom prvog poluvremena. Nismo iskoristili prilike, a trebalo je da bude 2:2 već u prvom poluvremenu. Domaćin je stekao dva gola viška, a kad igrate protiv ekipe kakav je Barsa, pa još na njenom stadionu onda je teško vratiti se iz tog minusa. Generalno, ceo dvomeč je obeležilo to da nismo imali sreće, a imali smo dobre šanse...“, dopunio je Markos Alonso.

FOTO: Action images