Naslovna strana Marke posvećena Inijesti

Biće to jedan nostalgični maj. Tokom narednih nekoliko nedelja, Španija će širom otvorenih očiju gledati u svaki potez Andresa Inijeste. Upijaće, znajući da joj to biti poslednja šansa. Mesec dana. Ni toliko. I onda ide. Zauvek. I onda hajde da ga isprate kako valja. A čini se da niko to nije uradio tako lepo kao u Barseloni omražena Marka.

Madridski sportski list se - kao i “gradski rival” As uostalom - poklonio velikom majstoru fudbalske igre. Sa stilom. Fotografija dečaka tek pristiglog u čuvenu Masiju. Ide tekst: “Es un lugar de La Mancha…”

“U jednom mestu u La Manči…”

Dobar vas je deo već prepoznao - uvodna rečenica Servantesovog Don Kihota. I nije čudo što je baš Don Kihot izabran. Ne samo zbog toga što je Inijesta iz istog kraja. Ne, druga je paralela.

Jer ako je Don Kihot najvrednije delo španske književnosti, a to je neosporiva teza, može biti da je Andres Inijesta ono najvrednije što nam je dao španski fudbal?

(FOTO: Marca.com)